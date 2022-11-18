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外媒：習近平G20外交復出秀　釋出利多「分化歐盟」

▲▼習近平,G20。（圖／路透）

▲習近平出席二十大工業國（G20）峰會。（圖／路透）

 文／中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電

G20領袖峰會16日落幕，新聞網Politico指出，歐中緊張之際，習近平急於在外交復出秀上重建形象。歐盟大國可能故態復萌，再度落入中國利多吸引力的分化陷阱中，對北京示好。

11月15日至16日在印尼峇里島舉辦的20國集團（G20）領袖峰會昨天落幕。媒體焦點之一是中國國家主席習近平因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情閉關近3年後首次在國際會議上復出，並帶著友善微笑與幾位國家領袖在場外雙邊會談。

自2020年初中國因新型冠狀病毒疫情關閉邊界後，這是各國首次能與習近平面對面交流的外交場合，在歐中關係緊張之際，許多歐洲國家領袖盼能利用機會對話。

歐洲政治新聞網Politico昨天報導：「中國顯然重現長久以來吸引特定歐盟國家與他們國家利益的手段，這也是常用來破壞歐盟穩定的方法。」2013年，布魯塞爾因太陽能板出口爭議，揚言對北京展開全面貿易戰，中國立即威脅對法國與西班牙葡萄酒採取報復行動，法西兩國因此反對歐盟貿易官員，導致歐盟團結破裂。

這次峇里島峰會，中國採取精明的一對一戰略，分別與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）會晤。

以和呂特會面為例，習近平醉翁之意在於荷蘭的半導體大廠艾司摩爾（ASML），他希望藉機會說動荷蘭，不要加入任何企圖將中國防守在新科技之外的歐美貿易聯盟。習近平在會談記要中指出，「希望荷蘭能推進歐洲對開放與合作的承諾」，言下之意是不要阻撓晶片貿易。

和桑傑士會面時，習近平強調中國是西班牙觀光火車頭，呼籲雙方推動文化與觀光合作。與梅洛尼對話時，習近平則以可能「進口更多高品質產品」條件來吸引義大利，同時邀請梅洛尼訪中。

馬克宏表示想推進法中商業合作，尤其在航空與核能產業上，習近平也根據需求拿出不同籌碼。Politico指出，習近平的外交策略奏效，馬克宏不僅未對習近平採取對立態度，反而對其「阿諛奉承」。在雙邊會談時，馬克宏甚至恭賀習近平當選第3任中共總書記，習近平笑逐顏開。

20國集團峰會16日閉幕記者會中，馬克宏說，「原則上」將於2023年初造訪北京，盼習近平在施壓俄羅斯與重返和平上扮演更多「協調者」的角色。

▲▼習近平,G20。（圖／路透）

▲外媒指出，歐中緊張之際，習近平急於在外交復出秀上重建形象。（圖／路透）

Politico批評，俄烏戰爭開打後，中國絲毫沒有適合擔任協調者角色的跡象。且馬克宏無視中國與印度在邊界發生的死亡衝突、對台威脅與南海軍事擴張，對記者說，「中國呼籲和平...我真誠相信，中國遵守聯合國憲章」。

一位西方外交官向Politico分析，「馬克宏亟需與習近平的媒體曝光，因為他不能讓自己被中國冷落，讓美國和德國獨占版面」。

17日Politico另一篇分析則指出，和法、西、荷、義領袖形成強烈對比的是被習近平晾在一旁的歐盟領袖，習近平取消了與歐盟27成員國代表米歇爾的會面。

報導表示，習近平之所以改變心意，可能與米歇爾對中態度有關。米歇爾在第5屆中國國際進口博覽會開幕式預錄影片中批評俄烏戰爭，並呼籲減少對中國的貿易依賴。

另一位與會的歐盟外交官告訴Politico，「歐盟在峰會中未對北京釋放共同訊息，但其實從來也沒有過」。

 

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