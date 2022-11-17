口腔潰瘍1年沒有好！3寶媽罹癌「割掉舌頭」喪失說話能力

▲莎蒂亞的口腔潰瘍久久無法痊癒，時間長達1年，檢查後才發現罹患舌癌。（示意圖／CFP，非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞39歲女子莎蒂亞是第三期舌癌患者，由於接受癌症治療割去舌頭與口腔大部分組織，喪失說話能力，如今只能藉由手機輸入或手寫與他人溝通。她以過來人的身分相勸，別輕忽口腔出現的異狀，包括久久無法痊癒的口腔潰瘍，因為這可能就是舌癌的病徵。

星洲日報報導，莎蒂亞是3個孩子的母親，自出現口腔潰瘍之後，久久無法痊癒，時間長達1年，直到前往醫療機構做檢查之後，在2020年2月證實罹患舌癌。只不過，此時癌細胞已經擴散。

莎蒂亞展開漫長又痛苦的各種手術以及化療，包括先後割除被癌細胞入侵的舌頭、口腔組織，以及拔掉下顎所有牙齒來保命，「那時的我痛不欲生，不能吃、不能喝、也不能說話，每天都因為太痛了，往往在睡夢中痛醒」，只能透過鼻管灌牛奶，透過喉管來抽痰。

莎蒂亞透露，因為失去舌頭與口腔大部分組織，喪失說話能力，只能用手機輸入或手寫與他人溝通。但她並不因此怨天尤人，要為了丈夫與孩子而堅強。

「因為舌癌，我現在是殘障人士，因為割去舌頭，再也無法正常說話」，她以過來人的身分勸告大家，別輕忽口腔內的異狀，包括久久無法痊癒的口腔潰瘍，因為都有可能是舌癌的病徵，而口腔潰瘍出現3周以上未能痊癒者，應該要去醫院做進一步詳細檢查。

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