3亮點加持！蘇澳服務區奪「促參奧斯卡獎」　今起3天贈千份禮

▲蘇澳服務區「大船入港滿載而歸」特色建築。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

財政部日前公布第20屆金擘獎得獎名單，蘇澳服務區從眾多促參案件中脫穎而出，奪下有「促參奧斯卡獎」美譽的金擘獎，高公局與全家便利商店雙雙獲得「政府團隊」及「民間團隊」優等，為慶祝奪獎，高公局宣布，11月18日起蘇澳服務區推出3天「送送送」活動。

高公局表示，這次得獎成功關鍵有3，首先是高公局突破框架招商條件方式，檢討民間財務負擔條件，成就全家公司爭取在地知名品牌進駐經營。其次是以海洋及蘭陽主題貫穿整體特色，包含以大船入港的建築外觀、以雪山隧道尺寸打造國道公共藝術地標「流動的光河」，及室內設計主軸融入波浪、水鳥、鯖魚等元素。

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高公局表示，最後關鍵則是以經營實績交出亮眼成果，蘇澳服務區為110年國道服務區客單價最高、被評為最好買服務區，讓服務區不只是休憩點，更是一站購足兼具在地、觀光特色的交通場站，成為東部旅行休憩新亮點。

為慶祝得到有「促參奧斯卡」美譽的金擘獎，高公局宣布，蘇澳服務區今(11月18日)起連3天至20日止，將推出「金擘雙喜 蘇澳送送送」活動，來就送小禮物1份，限量1000份，拍照打卡上傳即贈咖啡或飲料，FB標記2位好友，貼文留言可抽蘇澳必買伴手禮、市價888元的限量福袋。