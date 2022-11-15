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百貨週年慶人潮擠爆瘋血拚！她趁亂連偷14櫃位　心中暗喜秒悲劇

▲53歲安姓女子，趁著百貨公司週年慶湧入大量人潮之際，竟分別至各樓層，利用櫃員忙於招呼客人之際四處行竊，連偷14櫃位，被市警二分查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲53歲安姓女子，趁著百貨公司週年慶湧入大量人潮之際，竟分別至各樓層，利用櫃員忙於招呼客人之際四處行竊，連偷14櫃位，被市警二分查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

53歲安姓女子，趁著百貨公司週年慶湧入大量人潮之際，竟分別至各樓層，利用櫃員忙於招呼客人之際四處行竊，連偷14櫃位，包括價值15000斜背包，市警二分局據報從監視器查出安女涉案，循線將已騎車離去的她攔截查獲，起獲22件「戰利品」，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方說，11月13日安女前往中西區1家百貨公司，利用周年慶的機會，一個下午竟從百貨公司B1偷到3樓，總計有14處櫃位遭殃，其中一家法國品牌之手袋皮件店櫃姐於當日下午3時30分許，發現1只價值1萬5000元之黑色斜背包不翼而飛急忙報警處理。

市警二分局南門所副所長邱漢文及警員吳宗懋獲報到場，立刻查看監視器影像，發現是1名身著灰色長袖女子所徒手行竊，且離開時間未久，研判應尚在百貨公司周邊，2員鍥而不捨於百貨公司周邊搜尋，於下午4時15分許發現安女騎乘機車出現在永福路與和意路口，經攔下盤檢當場起獲22樣行竊之贓物。

▲53歲安姓女子，趁著百貨公司週年慶湧入大量人潮之際，竟分別至各樓層，利用櫃員忙於招呼客人之際四處行竊，連偷14櫃位，被市警二分查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安女被警方帶回派出所調查，所行竊物品琳瑯滿目放滿整個辦公桌面，經員警逐一清點，計有22樣商品其無法提出結帳單據，所行竊物品包括有斜背包、香水、悶燒杯、幼兒玩具、布鞋、精華霜化妝品、沐浴乳、洗髮精等各樣物品，均係安女趁著各櫃位人員不注意之際，以徒手取物並迅速放進以衣服遮掩之袋子來行竊，且除斜背包之專櫃外，被逮時其餘店家均尚不知遭竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

因許多被害人尚不知遭竊仍未報案，經員警聯絡百貨公司安管部門協助，於14日陸續有化妝及幼兒玩具專櫃人員等到場指認領回遭竊之物，將持續擴大清查及聯繫被害人來招領。

二分局表示，安女有竊盜紀錄，研判犯嫌應尚有涉嫌其他之竊案，如有相關被害人可向二分局南門派出所來瞭解及指認（電話06-2139070）；另也提醒人潮較多之處，應多注意防扒防竊警覺，如有發現可疑之人均可立即打110聯繫警方到場處理。

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