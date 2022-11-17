嚇壞外送員！恐怖鄰居鐵門綁滿刀　她拒不開門...警動手拆了16把

記者許展溢／高雄報導

一名外送員送餐點到高雄三民區某棟公寓，卻驚見門口綁滿了刀子跟剪刀，上面還有兩支監視器，直喊這也太恐怖了吧，其實該狀況是66歲林姓女屋主因與對面住戶有「噪音糾紛」引起，林當時已被法院依違反社會秩序維護法裁罰3000元，警方17日下午前往現場時，林女避不見面，警方告知林女後，直接拆了16把各式刀具。

▲林女在鐵門上綁滿刀子剪刀。（圖／讀者提供）



網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出這張詭異的照片，引起眾多網友討論，有人說「這種鄰居想必也難搞！」、「這是在擺陣嗎」、「是我就不明白 掛剪刀跟刀片 到底作用是甚麼阿 恐嚇嗎」、「屋主可能陰屍路看太多了」、「居然讓你送到「奇門遁甲了」、「對付殭屍」。

▲警方拆除了16把刀。（圖／讀者提供）



警方表示，林女因和對面住戶有噪音相關糾紛，才會在門口放置殺傷力的物品而有危害他人身體或財物之虞，涉犯依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第4款，今年6月就被鄰居檢舉過了，法院也依違反社會秩序維護法裁罰3000元，但林女至今仍未改善。

▲警方說，林女因和對面住戶有噪音相關糾紛，才會在門口放置刀子。（圖／翻攝外送員的奇聞怪事）



警方今下午前往該公寓查看，發現林女變更誇張的在門上又多了好幾把刀具，完全不見改善，且又增綁數支刀具，且避不見面，面對警方一再詢問，也僅隔著鐵門回答，馬上再依社會秩序維護法第63條第1項第4款處置，並查扣掛於門上的刀具，共拆卸8把剪刀、7把水果刀以及1把美工刀，共16把刀具，全案將依法函送高雄地方法院簡易庭裁處。