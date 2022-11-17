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砲兵作戰精準預估30分內氣候　AI即時氣象手提箱技術創新

AI即時氣象預報手提箱　提供即時準確氣象資訊。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者林澤廷屏東17日電

國立屏東科技大學智慧機電學程主任教授徐子圭、中研院環境資源研究所博士陳致穎，以及空軍航空技術學院軍事氣象系副教授葉南慶共同研發「AI即時氣象預報手提箱」，是一套可攜式且相對平價的即時天氣預報手提野戰式系統，日前於美國達文西發明展榮獲「金牌」肯定，國內也獲得國防部年度國防科技學術合作研究的優質計畫獎，可提升國軍對於中小尺度區域天氣數值預報的能力。

本研發為屏科大與空軍氣象聯隊合作執行國防科技學術合作研究案「高時空解析度雷射式剖風儀資料同化預報系統研發以及應用」衍生之產品，這套系統包含有電腦運算主機硬體、數值天氣預報系統，以及各種資料處理展示介面，同時運用空軍的雷射式剖風儀觀測資料，透過新的資料同化系統實際應用，研究績效卓越，因而榮獲「年度國防部優質計畫獎」。

徐子圭教授表示，一般如中央氣象局都是大尺度的天氣預報，但是機場的預報則需要1至2小時更新，為中尺度預報。甚至發生戰爭之時，砲兵在作戰當下要能預估30分鐘之內的風場或是降雨，此為小尺度的預報，而本系統開發成本低廉、具機動性，結合人工智慧與機械學習，可即時接收衛星及測站相關氣象資料，精準預估30分鐘內之氣候變化，技術創新實用。

AI即時氣象預報手提箱　提供即時準確氣象資訊

屏科大指出，徐子圭教授出生軍人世家，在空軍航院擔任教授直至上校軍階退伍，在航太領域上的貢獻輝煌，被譽為「國軍發明王、空軍愛迪生」，至今已擁有45個專利，更帶領學生多次在國際發明大賽中獲獎，今年獲得美國達文西發明獎已是連續兩屆榮獲金牌。

屏科大表示，除了在研發能量上展現實力，徐子圭多年與家扶中心、扶輪社等單位於寒暑期間辦理各種科學營隊，如：平野祭北高雄科學日、航空科普教育等活動，邀請偏鄉國中小學童參與，強化學童科普知識，透過活動學習經驗，找到未來志趣。

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