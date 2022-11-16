中科院首公開旋翼型無人機　已交付陸軍可實施近海偵查

▲中科院公開無人機系統，展現不對稱戰力研發量能。（圖／軍聞社，以下皆同。）

軍聞社／記者周力行臺中15日電

國家中山科學研究院15日於臺中院區舉辦媒體邀訪活動，展示包含大型無人機（騰雲）、銳鳶1型無人機、反輻射無人機（劍翔）等系統，也首度公開今年起已交付陸軍的旋翼型無人機，展現中科院航空研究所在無人機系統的技術能量與研發成果。

活動首先由航研所所長齊立平進行說明簡報，接著安排專人引導參觀能量展示館、風洞與結構試驗，以及大型、反輻射、銳鳶I型、旋翼型等無人機系統，並進行旋翼型無人機的飛行展示。

進行飛行展示的旋翼型無人機，系統特色包含酬載載重能力高、懸停時間長、可定點長時監偵，抗天候能力佳，可耐六級強風，同時具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可實施近海與岸陸地區（灘岸、空機降及城鎮等）戰術偵察與監視，並可介接國軍情傳系統。

▼旋翼型無人機即時影像傳輸。

中科院指出，自烏俄戰爭爆發後，全球對於無人機系統的運用投入更多關注；我國面對中共強大軍力，該院亦積極發展各種不對稱戰力的武器系統；其中，因人工智慧技術快速發展，無人機的作戰運用，將更加智慧、精準、靈活與有效率，使無人機快速成為不對稱作戰之有效利器。

中科院表示，此次該院展示反輻射無人機全系統，除了展現我國發展不對稱戰力的決心，也顯示我國軍用無人機發展已有長足的成長，未來亦將持續精進發展，結合相關遠程火力，形成我國重要反制戰力。

▼中科院展示反輻射無人機，可進行雷達輻射訊號偵蒐與攻擊，攻擊距離可達1000公里。

中科院強調，該院無人機研發工作將持續發展，積極落實國防自主政策，推動國內廠商合作開發與在地化零組件生產，並以軍用無人機技術，協助民間廠商，提升民用無人機產業能力與競爭力，形成國防戰力堅強後盾。