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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

攻擊距離1000公里　中科院「反輻射無人機」多機壓制目標雷達

軍聞社／記者周力行臺中電

國家中山科學研究院航空研究所展示無人機系統研發成果，包含紅雀、銳鳶、反輻射（劍翔）、大型（騰雲）及旋翼型無人機。其中，大型無人機具備衛星導控、中高度、長滯空、多酬載等特色，同時具自主起降、多重導控鏈路與地面聯網導控等功能，可攜掛電子光學、紅外線、合成孔徑雷達、電子偵蒐、語音航管通訊等，提供遠距即時監偵情蒐，發揮早期預警功效。

圖文：中科院無人機系統研發成果（二）

中科院研發之銳鳶1型無人機主要任務用於中程海陸兩用情監偵及戰果評估，為中程戰術型載具，具有機動與匿蹤特性、雙重加密導控鏈路與備援飛導控設計，複合式EO/IR電子光學酬載，具備日間與夜間偵照能力，而模組化的航電與酬載設備，可支援多樣任務與掛載，同時系統內建情資分享與指管鏈路介接能力，可即時提供情資，目前為海軍所使用之無人機系統。

圖文：中科院無人機系統研發成果（三）

中科院研發之反輻射無人機系統，具有體型小、機動性高、滯空時間長、可於短時間內完成放列、發射及撤收，能有效提升作戰之靈活性及武器系統存活率。發射前可進行任務規劃，以最佳路徑飛至目標區上方進行搜索，可藉路徑規劃避開預知威脅，防止敵方砲火或飛彈攻擊，並可執行多機反制任務，有效壓制目標區內各式雷達，攻擊距離可達1000公里。

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