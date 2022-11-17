影／軍聞社擊敗全球300件作品奪首獎　描繪女飛官捍衛領空精神

▲軍聞社擊敗全球300多件作品搶下首獎。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

外交部舉辦的「全民潮台灣短片徵件競賽」，近日舉行頒獎典禮，由軍聞社陳軍均、呂尚俞及吳東昇聯手操刀的《像天空一樣》短片，呈現台灣女性飛官捍衛領空的精神，成功從300多件參賽作品中脫穎而出，搶下首獎殊榮。

外交部表示，本次參與短片競賽來自世界各國共計321件，是歷年最踴躍的一次，幾經評審團初選後入圍30組決選名單，並在最後選出了14件得獎作品。

外交部指出，國家有著各種精彩城鄉共好、多元包容的精彩故事，舉辦這樣的短片競賽，就是希望能夠讓更多人看見台灣的美好，而奪冠的《像天空一樣》短片，用影像聚焦中華民國三軍女飛官「捍衛領空」的精神，記錄她們翱翔天際，攜手守護家園的一面，更能夠從畫面中看到嚴格訓練與駕機翱翔的歷程。

帶領軍聞社團隊創作的少校新聞官陳軍均表示，國防議題一直以來都是相對不好親近的議題，參賽目的就是希望透由外交部等不同宣傳管道與平台，期望更多人看見三軍官兵的犧牲與付出，並讓更多人認識國防、關心國防與支持國防。

一同參與拍攝的上士吳東昇說，這次能夠得到首獎的殊榮，除了是對軍聞社團隊的肯定，面對敵情威脅，自己的國家自己救，自立自強，軍聞社同仁透過影像傳達國軍守土衛國的信念，感謝大家給予軍隊守護家園的重要支持。

至於負責歌曲創作的上尉呂尚俞表示，很榮幸可以為國防部三軍飛官創作歌曲，將辛苦的那一面透由旋律呈現出來，這首歌謹獻給在第一線捍衛空防的飛官。呂尚俞強調，未來將持續為國軍創作，留下獨特的紀錄與歷史，讓各界看到國軍堅定守護家園的付出。