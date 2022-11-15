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獨／88會所情蒐內幕曝！建商遭嗆開槍討4億　警大校長出手相救

▲▼警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

▲警大校長陳檡文與黑幫份子同赴招待所監視器畫面。（圖／台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會提供）

記者張君豪／台北報導

警大校長陳檡文遭前立委黃國昌踢爆，在2017年擔任警政委員期間，曾接受江湖聞人林秉文招待，與澳門幫及當鋪業者共赴松勤路88會所接受招待，對此警大校長陳檡文事後說明：與林接觸是為了蒐集統促黨白狼情資，但緊接會所醜聞連環爆，包含中山分局偵查隊長、新北市刑大小隊長及外傳警政署政風室主任、新北地檢署檢察官都被查出曾出入該會所引發檢警系統大規模調查，內政部政風處約談陳檡文釐清「統促黨白狼情蒐」具體內容也隨之曝光。

根據知情者透露：警大校長陳檡文當時擔任警政委員，在2017年3月底接獲大安區某建商向他求救，該建商在台北市手擁4間建設開發公司，因在外有爭議債權，遭統促黨福星黨部主委溫吉成出面教唆小弟舉白布條討債，另外委請竹聯幫地堂創堂堂主，統促黨副主席、綽號「鍾馗」的李男出面索取4億多元債務。

當時李姓大哥當面提醒建商處理債務時怒嗆：「你看這個錢要怎麼解決？」「我們做做戲、到你們公司開開槍？」企圖以黑幫背景威逼建商支付4億餘元；被害人事後向陳檡文求救，陳檡文當時通報刑事局對該案進行調查。

由於討債的溫男是統促黨福星黨部主委、出面恐嚇建商的又是竹聯幫大老兼統促黨副主席，傳聞警政署高層對政府打擊紅統團體態度明確下，警方對此情資如獲至寶，刑事局據此銜命開啟專案調查。

▲警政署長黃明昭8日下午針對警大校長陳檡文赴會所接受招待證實陳並未報備。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署長黃明昭8日下午針對警大校長陳檡文赴會所接受招待證實陳並未報備。（圖／記者張君豪攝）

據了解，陳檡文策動被害建商出面指證，統促黨涉及恐嚇取財未遂的涉案成員，並責成刑事局相關外勤單位進行偵處蒐報動作，但偵處過程中、包含福星黨部主委溫吉成、副主席李宗奎的討債行為，實質證據上並無法與統促黨總裁張安樂產生關聯，陳檡文據此表示他與江湖聞人林秉文會面是針對上述案情進行情蒐。

但上述案件偵處大部分著力單位均是刑事局外勤隊，且知情者指出，所謂的情蒐專報、與特定人員交往警察內部均有相關規範，上述案件陳檡文策動被害人出面報警屬實，恐嚇建商取財未遂案件也順利偵結起訴，但相關案件偵辦，是否與陳檡文、江湖聞人林秉文共赴88會所聚餐是否有因果關係，則有待內政部政風處釐清。

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