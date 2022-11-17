台鋼獵鷹籲體育人站出來　力保重視體育陳怡珍3議員連任

▲台南在地籃球職業隊「台鋼獵鷹職籃隊」，幫北區中西區市議員陳怡珍、南區安平區周麗津議員、東區蔡旺詮議員站台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



選前倒數9天，台南在地籃球職業隊「台鋼獵鷹職籃隊」17日由總經理錢韋成帶隊，率領兩位籃球員蔡建宇、林梓峰幫北區中西區市議員陳怡珍、南區安平區周麗津議員、東區蔡旺詮議員站台，並呼籲體育人站出來，力保重視體育政策的優質議員，3位議員也誓言共同為台南培育更多體育人才而努力。

總經理錢韋成指出，感謝立法委員陳亭妃與市議員陳怡珍、周麗津、蔡旺詮持續關注台灣運動，希望政府重視體育政策，未來也會在業界繼續努力，運用熱情讓各運動單項蓬勃發展。

陳怡珍表示，擔任議員12年以來長期關注體育政策，尤其重視體育扎根議題，針對體育發展培訓環境，讓選手和教練得到完善照顧、提升獎金制度、安排職涯出路等，多有著墨。同時也在任內爭取正式成立台南市體育局，期盼能提升台南市的體育發展，培育更多優秀人才。除此之外，更致力於培養全民運動風氣，提供運動空間，成功爭取整修北區賢良公園籃球場及護網、文賢國中籃球場、公園國小木質室內籃球館等，都是為了增進運動的安全性。期待體育精神能在台南被發揚光大，建立健康友善的運動環境。

周麗津指出，自己在議會也是參加軟式網球的好手，是每年議長盃的戰將，非常明白要培養一位體育選手的辛勞，有多不容易。未來會持續做選手們的後盾，為台南的運動發展而努力。

蔡旺詮表示，自己也是體育人，常常在車上放置桌球拍、網球拍等運動用品，只要有行程空檔就會把握時間運動，對於體育相當有熱情，也在議會推動許多體育政策，感謝台鋼獵鷹職籃隊今日相挺，連任後將繼續促使台南體育培訓環境升級。