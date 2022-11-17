打開LINE！奶茶只要1塊錢　限量搶爆

▲LINE禮物超值好康，1元爽喝麥香奶茶。（圖／記者邱晟軒翻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣人使用率超高的通訊軟體LINE，除了公事溝通、朋友聊天外，功能越來越豐富，其一就是能夠透過「LINE禮物」送東西給朋友。有網友今（17日）分享，LINE最新活動，僅需1元銅板價就可以喝到麥香奶茶，消息曝光後立刻掀起搶購潮。

有網友今天在批踢踢上發文分享，LINE禮物有最新活動，1元就可以爽喝麥香奶茶300ml。不過，他也提醒，該活動限制使用贈送好友方式購買，且每帳限購一組，數量有限，售完為止。活動傳送門點這裡

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消息曝光後，立刻掀起眾多網友迴響，「買了感謝」、「家人互送！爽」、「謝謝！左手送右手」、「謝謝分享，已經買給自己」、「兩個帳號互送，爽」、「感謝情報」、「已買謝謝」、「謝謝分享，已喝完」。

▲鄉民嗆翻天！（圖／翻攝自批踢踢）

經過《ETtoday新聞雲》記者實測，截稿前皆能正常購買。不過需要注意，使用本券請至7-ELEVEN門市櫃檯直接出示本券掃碼兌換，使用時須符合本券載明之品牌與規格。商品兌換後，無法提供退貨及換貨。本券不適用非開立7-ELEVEN發票之特殊門市，如：台鐵門市、部分學校、廠辦及商場門市)與離島門市。

LINE官方提醒，本券不得與其他行銷活動合併使用，亦不計入7-ELEVEN舉辦之全店集點活動消費金額內，本券無法兌換現金或找零，請一次抵用完畢，不可重複使用。各門市兌換商品數量有限，若該門市已無存貨，請至鄰近其他7-ELEVEN門市兌換。

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