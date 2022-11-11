屏東六合彩組頭設選舉賭盤　提供LINE群供下注開賭縣市長

▲屏東檢警查獲賭金 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣吳姓男子及林姓男子兩人，涉嫌經營選舉賭博，屏東地檢署指揮警方偵辦，在吳男處查扣現金88萬元，向法院聲押禁見被裁定3萬元交保，檢方已提抗告；林男不僅針對縣市長提供LINE下注群組，還在該網站上公開招募各縣市合作夥伴、組頭，經查已有賭客下注賭資，擴大偵辦。

鑒於以選舉賭盤操弄投票意向對於選舉公平性之之影響不亞於賄選，為了嚴防不法資金介入九合一選舉影響選情，屏東地檢署積極查辦選舉賭盤。

檢察官盧惠珍指揮刑事警局第四大隊第一隊、屏東縣政府警察局刑警大隊偵二隊、屏東分局、臺南市永康警分局、新北市永和警分局、臺北市政府警察局刑警大隊偵五隊成立專案小組，鎖定屏東縣萬巒鄉吳姓組頭從事以111年度地方公職人員選舉投票張數作為賭注標的與經營地下六合彩，提供給不特定人士下注。

經蒐證後與檢察官林冠瑢、王雪鴻、李昕庭、黃琬倫、洪綸謙協同辦案，於10月28日至11月9日分二波執行及溯源追查，除查獲載有登載簽注紀錄之帳冊，並扣得現金88萬元，承辦檢察官訊後聲請法院羈押吳某，經法院以3萬元交保，現已提出抗告，並持續積極追查犯罪結構，防堵不法人士藉此謀取非法暴利並影響選舉公平性。

檢察官吳文書指揮屏東縣刑警大隊科技犯罪偵查大隊、刑事南部打擊犯罪中中心偵查第八大隊，針對一則標榜財力雄厚，快速賺錢，吸引民眾下注之網路選舉賭盤貼文深入查證，發現林姓男子涉有重嫌，不僅針對縣市長提供LINE下注群組，還在該網站上公開招募各縣市合作夥伴、組頭，經查已有賭客下注賭資，經專案小組蒐證研析後向法院聲請搜索票獲准，於2日執行搜索，扣得存簿、帳冊及現金7萬多元等，全案持續擴大偵辦中。

屏東地檢署強調選舉賭盤危害選舉之公正性，必將嚴加查緝，以維護選賢與能之民主機制，民眾若知悉有選舉賭盤之組頭或賭客，提出檢舉。另提醒民眾，網路賭博也是賭博，只要針對選舉開設賭盤或邀約下注，都屬於賭博行為，任何人企圖以賭盤盤勢，企圖影響選情，影響民眾投票意向，該署絕對積極查辦，以端正選風及保障民眾財產安全。



