限時3天！超商超狂「5元奶茶」開賣了　比麥香便宜

▲7-11「iseLect經典奶茶」下殺6入30元。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

超商超狂「5元奶茶」又來了！即日起連續3天於門市開賣，購買6入奶茶只要30元，平均爽喝1入只要5元，超級便宜；另外，門市還有雙11限定優惠，咖啡飲料飲品可享「任選2件79折、4件75折」優惠。

7-11自有品牌「iseLect經典奶茶」推出超狂優惠，即日起至11/13止連續3天，6入只要30元，原價每入10元，現在買等同買1送1，換算下來每入只要銅板價5元，划算到不行，可要把握機會囤貨。

▲現在喝iseLect經典奶茶只要5元，優惠只到11/13。（圖／民眾提供）



7-11門市還有CITY系列「任選2件79折、4件75折」(不含精品咖啡)，即日起至11/15止，單筆消費滿500元搭配指定信用卡或icash Pay結帳再立折60元，相當於66折；11/13起至11/15止消費滿711元再送「五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙」1串。

▲門市限時1天大杯美式／拿鐵買11送11。（圖／OK mart提供）

OK martAPP中的網路商城「OKmall」即日起至11/12前祭出「大杯莊園級美式或拿鐵20杯打5折」，且不限冰熱，換算下來喝大杯美式最便宜只要23元，再送OKPoint1111點；門市部分則在今（11）日推出限時1天「大杯莊園級美式或拿鐵買11送11」、「OK CAFE指定飲品任選3杯111元」等優惠。