王世堅氣到嘴唇發抖！嗆側翼閉嘴　臉書火速被灌爆：立即退黨

▲王世堅痛罵側翼網軍，豈料臉書又被灌爆！（合成圖／記者袁茵攝、王世堅臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅接受網路專訪時說，身為民進黨員，所以他傾全力支持陳時中，不過因為7年前大巨蛋的議會提案，他欠黃珊珊一個人情，遭王浩宇、綠營側翼嗆違反黨紀喊開除，氣得王世堅開嗆「回去當太監」。不料消息曝光後，王世堅臉書又被出征灌爆。

王世堅今（17日）受訪時澄清，媒體專訪中，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊，也沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂，心裡有問題。」他強調，他的所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票。

話鋒一轉，王世堅表示，側翼網軍、電話部隊一天到晚騷擾他，希望能摧毀他團隊的心智，「我們民進黨不是這樣的，正直的民進黨不需要這些側翼網軍，側翼網軍請你滾開！」他希望這些人夠有膽，自己具名站出來，不要發動電話部隊，「我支持陳時中參選市長，也是在幫陳時中宣傳，還要質疑我什麼呢？」

▲王世堅受訪時批評側翼網軍。（圖／記者袁茵攝）

現場有媒體追問，王浩宇在臉書發文後，有網友留言喊開除王世堅？王世堅大嗆，「太監啦！太監才會幹那種事！光明磊落出來！我們台灣社會是一個光明社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳！這些傢伙夠了，應該把台灣的餅愈做愈大，不是愈搞愈小，既然被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監」。

受訪時開罵王浩宇、側翼網軍的消息曝光後，王世堅臉書隨即又遭灌爆，大批網友紛紛洗版「一邊罵柯文哲，另一邊卻支持他推薦的人，王世堅你要退黨了嗎？」、「台北市的未來不是你個人拿來還人情的工具」、「王議員你一再傷害民進黨！好自為之」、「原來政治是可以用人情來交換的，看來也只是個背骨撈仔」、「你快點退黨去民眾黨，噁心的嘴臉」。

不過也有不少網友力挺王世堅「堅哥讚啦！投票本來就投自己想投的不是嗎」、「堅哥就是條漢子，超man」、「佩服你的敢言，支持陳時中，票留黃珊珊」、「唯一清流的真男人」、「真正的男人」、「側翼出征中，來幫堅哥補血」、「佩服！民進黨還是動不了你！厲害」。

▼王世堅臉書遭大量網友洗版 。（圖／王世堅臉書）