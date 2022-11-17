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【廣編】喜迎兔年！愛丁頓寰盛推「時尚聯名跨界禮盒」滿足各類消費者感官

▲▼愛丁頓寰盛,酒,禮盒,兔年。（圖／業者提供，記者後製）

▲左為「麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」；右為格蘭路思Whisky Maker’s Cut鴻兔（圖）大展禮盒 」。

圖、文／愛丁頓寰盛提供

在歡喜迎兔年的前夕，全球知名烈酒集團愛丁頓寰盛，特地為飲迷們精心準備多款精緻好禮，各種喜好都能夠輕鬆獲得滿足，達到年節送禮不失禮的重要任務。

針對時尚設計咖，隆重推出由知名日法插畫家Erica Dorn親手操刀的「麥卡倫春宴系列 – 蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」，威士忌富含濃郁蘇格蘭奶油酥餅的香草香甜；限量禮盒包裝以火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，是款乘載著好運、成功、幸福及活力等祝福的貼心禮盒。追求生活極致品味的人，十分推薦「格蘭路思Whisky Maker’s Cut鴻兔（圖）大展禮盒 」，其酒液經過11小時慢速蒸餾、同時不使用焦糖調色，以確保酒款能夠呈現最原始的酒色及風貌，完全使用愛丁頓集團所訂製的百分之百初次雪莉橡木桶，將新酒注入其中陳年，帶來迷人香氣及完美品質，氣場強大肯定討喜。

世界50最佳酒吧官方贊助聯名的「裸鑽初次雪莉桶威士忌xPerrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，不僅能夠品味純飲、亦能來杯簡易居家調酒；較低的酒精度不管是佐傳統料理、還是宵夜炸物，裸鑽跨界調酒都能夠無違和百搭，徹底呼應「初次感動、反覆享受」的品牌精神！熱愛重磅風味的鐵血硬漢們，選購北緯59度的佳釀「高原騎士野出新風味 煙燻雪莉炙熱禮盒」，來自蘇格蘭最古老的十間酒廠之一，打造出具有獨特煙燻雪莉與石楠花蜜的高識別度酒款；內含高原騎士12年威士忌+高原騎士原酒強度Cask Strength單一麥芽威士忌迷你瓶各一，非常適合與炭燒香腸、火腿、鹹豬肉、烏魚子等炙燒類年菜一同品嚐。

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愛丁頓寰盛禮盒兔年

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