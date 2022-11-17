日本、中國疫情再起！莊人祥：周而復始社區流行「很像流感」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎雖大多已逐漸往輕症發展，但近期日本東京和北海道仍單日確診超過一萬人，東京也預計要把警戒層級提高，另外中國大陸疫情也有上升趨勢。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這和之前的流感疫情很像，會有社區流行周而復始的狀態發生。

莊人祥說，日本現在主要的疫情還是BA.5，因為先前有很多人沒感染過或沒有打疫苗，現在又流行變異株，所以會有更高的感染力，尤其之前已經感染過和有打過疫苗的，也無法再維持足夠的保護力，就會有類似周而復始的社區流行。

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尤其當社區流行較低的時候，會有政策改變，人們的習慣行為也會改變，這些都可能會再造成疫情再度上升。莊人祥說，目前各國都有面臨類似情形，這就是為什麼之前BA.2過去不久，又有BA.5，現在當然會下降到一定的點就降不太下去，疫情會有起伏，再加上如果有傳染力更高的變異株出現或是政策改變，都可能又有更高的疫情出現。

而針對中國大陸地區，莊人祥表示，有注意到中國目前疫情在上升，好像最近有兩萬多例，以前也看到他們嘗試用清零的方式來做，不過因為Omicron傳染力太強，這部分當然會看到他們需要花更大的力氣，才有可能再控制下來，現在也還在觀察中。

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