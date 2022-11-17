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大陸 大陸焦點 特派現場

嫩弟「喇舌」後脖子腫出雞蛋！醫示警：口水有毒　嚴重恐內臟破裂

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陸男罹患接吻病 。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南長沙一名李姓男子（化名）近日左側脖子長了個包塊，越長越大，有雞蛋大小。並且還出現了喉嚨痛、發熱的症狀，他嚇死趕緊就診。醫生進行檢查後發現，他患上了「接吻病」。據悉，該病傳染源為患者和EB病毒（人類疱疹病毒第四型，Human herpesvirus 4）攜帶者，主要經口密切接觸而傳播。

據《白鹿視頻》報導，近日，湖南航太醫院發熱門診接診了一名神情焦急的年輕男性。李男指著自己左側頸部雞蛋大小的腫塊說道，「醫生，快幫我看看，我脖子上長了個瘤子。」

原來，李男2天前開始覺得左側脖子疼痛並且長了一個小小的包塊，一開始並沒有在意，直到第二天，包塊越長越大並且出現了喉嚨痛、發熱的症狀，這才急忙趕到醫院就診。

醫生進行了查體和相關檢查，最後考慮診斷為傳染性單核白血球增多症（Infectious mononucleosis）。據悉，該病是一種由EB病毒感染所致的急性疾病，傳染源為患者和EB病毒攜帶者。病毒在口咽部上皮細胞內增殖，唾液中含有大量病毒，主要經口密切接觸而傳播，所以又稱「接吻病」。本病多見於兒童和青少年，病程常呈自限性，多數預後良好，嚴重時或發生腫大的內臟破裂、腦膜炎、心肌炎等併發症，發病後可獲得持久免疫力。

醫生表示，患該病後，不要隨便親吻孩子，保持居家環境清潔衛生，不隨地吐痰吐口水，儘量不帶孩子去人多密集、空氣不流通的場所。另外要注意鍛煉，適度運動，增強抵抗力，保持良好的衛生習慣。

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