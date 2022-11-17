確診者隔離天數縮短為2天？張上淳不建議：目前沒有好的科學證據

▲台大醫院2022年世界抗生素周活動，行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

目前確診者隔離天數已經從7天縮短為5天，公衛專家建議，若次世代疫苗覆蓋率可達70%以上，屆時18-64歲打過次世代疫苗族群，隔離天數可縮短至2、3天。而針對天數縮短的部分，行政院首席防疫顧問張上淳今（17）日受訪表示，目前沒有好的科學證據，專家不會建議縮短到2天。

11月14日起隔離天數縮短為5+n，確診者只要經過5天居家照護之後就可以解隔，恢復外出活動，若有快篩陰性可提早解除自主健康管理，自主健康管理天數最多為7天。

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台大公衛教授陳秀熙指出，若次世代疫苗覆蓋率可達70%以上，隔離天數及檢測頻率可再縮短；如果是18～64歲族群打過次世代疫苗，隔離天數可縮短至2、3天；若是65歲以上、未施打疫苗、慢性病等高危險族群，仍應維持5天隔離。

張上淳今日出席台大醫院2022年世界抗生素周「抗生素合理使用巴士巡展」活動，接受訪問時回應，隔離改2天沒有太好的科學證據：至於次世代疫苗要接種到到多少程度來做建議，其實目前評估威脅比較大的還是「年長者施打不夠理想」，沒有達到9成以上。

張上淳表示，因為年長者一旦被其他感染到，相關死亡風險仍在；分析近期新冠死亡通報，每天都還是有50~60例，約有一半都是沒打疫苗，沒打滿三劑約2/3，問題就在於要如何去保護，避免這些死亡個案。

張上淳說，雖然國內新冠死亡率相較國外低的多，要不要有更完全的保護，是見仁見智問題，但如果希望年長者、脆弱族群死亡更少，是不是就確診者稍微忍耐，少出去、多在家裡，這還是看重心、重點放在哪裡。

中華民國防疫學會理事長、中國附醫感染科醫師王任賢投書批評「新冠疫苗接種還是應該適可而止」，國內經歷幾波疫情，感染人數超過800萬人，加上疫苗覆蓋，已經具備流感化條件，後續疫苗接種族群應該為弱勢容易致死族群。

張上淳說，目前概念上已經趨向於高風險者打後續疫苗。另外當然還有某些族群像是會照顧高風險的人，包含醫護人員、自己家裡有脆弱族群者，都還是建議打疫苗。

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