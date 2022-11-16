鄭運鵬挺「鐵路地下化」　黃韋鈞：張善政說謊也改變不了事實

▲鄭運鵬競選辦公室黃韋鈞針對今（16）日張善政競選辦公室質疑鄭運鵬反對桃園鐵路地下化一事，做出說明。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

針對今（16）日張善政競選辦公室召開記者會質疑鄭運鵬反對桃園鐵路地下化一事，鄭運鵬競選辦公室黃韋鈞表示，鄭運鵬支持體路地下化的立場從未變過，早在2016年參選桃園第一選區立委時，就在競選公報上政見第一條就寫到「全力協助桃園市政府推動鐵路地下化」這是白紙黑字清清楚楚的事實。

黃韋鈞說，鄭運鵬就任立委後，就積極地協助桃園市政府向中央協調預算，和鄭文燦市長中央地方攜手合作，才讓桃園鐵路地下化能從原先市府須負擔八百多億，減輕成兩百多億後順利推動，反到是張善政在擔任行政院副院長的時候，沒有替桃園市民著想，就是他用龐大的財務負擔來阻擋鐵路地下化，再怎麼說謊、謾罵也無法改變張善政阻擋鐵路地下化的事實。

另外針對張善政團隊稱鄭運鵬曾被判刑一事，黃韋鈞強調，國民黨再怎麼無知也應該有基本的法律素養，該案件早被法官認為與公共利益有關且內容並無虛構而判定無罪，最高法院的審判結果也是以無罪告終。

黃韋鈞說，張善政陣營不知道是不是病急亂投醫，拿錯誤的訊息來混淆視聽，真正有刑事責任的，就是張善政擔任榮譽顧問，從中國騙到台灣的中華民族致公黨的黨主席，早被法院起訴涉嫌詐騙違法吸金超過三十億，張善政陣營有時間拿已經被法院宣告無罪的案件來抹黑鄭運鵬，不如好好清楚地說明跟這些詐騙政黨、賣假藥政黨之間的關係，擔任榮譽顧問有沒有提供諮詢，要求他們不要詐騙，不要賣假藥，不要因為選情緊張而亂貼標籤甚至藐視司法體制。