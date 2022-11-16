「個性差很多卻超合」3星座組合！獅子＋處女互補不吵架

▲在你的朋友群中，也有彼此個性差異大，相處起來卻超融洽的人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有曾自認彼此八竿子打不著，個性完全不一樣，你外向活潑、他/她害羞內斂；又或者是你熱情如火，他/她木訥冷漠，卻漸漸地成為無話不談的好朋友、好閨蜜嗎？陸媒《搜狐網》星座專欄就分享性格大不同，最後都能相處融洽的3對星座組合，你和最要好的他/她就是如此嗎？

1.處女座＆獅子座

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謹慎的處女座與個性大咧咧的獅子座性格上形成強烈對比，不過好在彼此包容力很高，很少會有矛盾、爭執的時候，因為處女座總能無限包容獅子座，將自己的高情商發揮得淋漓盡致，因此倆人相處起來自在又和諧。

2.天秤座＆金牛座

金牛座個性較沉悶，反觀天秤座的生活充滿著天馬行空的想像，會有讓人意想不到的驚喜出現，所以金牛對天秤的印象很好，雖然個性差異甚大，但在相處上一拍即合、沒有磨合期。

3.牡羊座＆摩羯座

牡羊座熱情如火，和看起來相對較木訥的摩羯座，任誰都難料到最後竟能成為好朋友。牡羊一遇到困難，摩羯就會挺身而出主動提供協助；而在摩羯傷心難過時，牡羊也會以自己的樂觀正向感染對方，個性可說是互補得剛剛好。

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