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全球男性精子濃度「斷崖式下降」！　研究：45年來剩不到一半

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲全球男性的平均精子濃度在45年內大量減少，僅剩不到一半。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

以色列耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）研究指出，人類男性近50年內的生育能力出現「斷崖式下降」，1973年的全球男性平均精子濃度每毫升為1億120隻，然而2018年卻降至每毫升4900萬隻，減少了51.6%，而精子總數也下降了62.3%。

根據《衛報》報導，耶路撒冷希伯來大學的研究團隊在醫學雙月刊《人類生殖醫學前沿》發表一項研究，研究指出，全球男性的精子濃度與品質不但在45年內出現明顯下降，近20年的下降速度更是翻倍。研究人員分析從1972年以來收集的數據發現，精子濃度以每年1.16%的速度下降，然而2000年後，下降速度卻來到2.64%。

事實上，該團隊早在2017年就曾經發表研究報告稱，在過去40年內，人類男性的精子濃度下降了超過一半。然而由於當時缺乏全球各地區的數據，因此研究結果主要集中在歐洲、北美以及澳洲等地區，不過最新的這份研究則是來自全球53個國家的最新數據。研究顯示，精子濃度下降的地區除了歐洲、北美、澳洲外，中南美洲、非洲以及亞洲也有相同情形。

▲精子示意圖。（圖／CFP）

▲專家認為，如果男性的精子濃度與品質持續下降，人類恐將出現生育危機。（示意圖／CFP）

該研究的第一作者耶路撒冷希伯來大學教授哈蓋萊文（Hagai Levine）表示，「我認為這是一個信號，代表地球出了問題，我們應該要為此做些什麼。我認為這是一場危機，最好現在就解決它，以免這個危機發展到不可逆轉的局面。」

先前曾有其他研究表明，如果精子濃度低於每毫升4000萬隻，生育能力就會降低，雖然這份最新報告顯示，目前尚未低於4000萬大關，但是哈蓋萊文也直言，相關數據是一個平均值，也就是說，目前已有大量男性低於標準值，而這種下降，顯然代表人口的生育能力也在下降。

研究團隊指出，目前還無法得知人類精子濃度數十年來不斷下降的主因，但也有可能是受到化學物質與環境因素影響，導致內分泌出現問題，使得精子濃度下降。專家表示，吸菸、喝酒、肥胖與不良飲食也有可能是精子濃度下降的原因。

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