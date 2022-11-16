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大陸 大陸焦點 特派現場

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」　民眾：找水喝跳不出

廣西旱象頻傳也影響到野生動物上，一群猴群跳進蓄水池喝水，卻跳不出來集體溺斃。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一群猴群跳進家庭蓄水池喝水，卻跳不出來集體溺斃。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣西一位村民喝水發現有怪味，因此前往住家蓄水池查看，沒想到發現裡面有多隻猴子的屍體，沒有加蓋的蓄水池成猴群地獄，畫面也當恐怖，村民則表示應該是找水喝時跳進去，卻因池子太深跳不出來因此溺斃。

據陸媒《極目新聞》報導，廣西河池一位村民在喝水的時候發現水中又怪味，因此檢查自家蓄水池，結果發現有多隻猴子屍體在當中溺斃，馬上通報當地林業人員，偕同村民們將猴子屍體撈出，並就地掩埋。

猴群跳不出來，蓄水池也沒有樓梯可以攀爬，因此集體溺斃當中。（圖／翻攝自極目新聞）

▲村民將溺斃猴子撈出。圖片經變色處理。（圖／翻攝自極目新聞）

畫面曝光，可以看到蓄水池因沒有加蓋，加上水深讓猴子找水喝時跳不出來，因此集體溺斃在當中。負責野生動物保護工作的潘女士表示，這個蓄水池量測有3公尺深，水面距離池頂也有2公尺，加上蓄水池沒有樓梯，猴子跳進去喝水就爬不出來，他們已經提醒業主要向有關單位申請蓄水池加蓋，並安排送水隊解決村民短期用水問題。

由於當地旱象頻傳，在附近的村落也有類似的狀況，50多隻猴子跳進一個蓄水池喝水，所幸該蓄水池已基本見底，因此才可用竹竿將猴子就出，沒有再發生憾事。

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