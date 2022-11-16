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網傳投完票「關門+整理1小時才開票？」　中選會闢謠：不得關窗

▲▼第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序模擬演練,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治。（圖／記者李毓康攝）

▲網傳投票完「整理1個多小時」才開票，證實是假消息。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數10天，不過網路卻瘋傳「投完票後把門關上，整理一個多小時才開票」、「選務人員少數是公教人員，是為了避免被監察院追究」等資訊。對此，事實查核中心給予澄清，上述皆為錯誤訊息，前者布置場地僅10至15分鐘；而後者「每個投開票所至少接近半數是公教人員」。

近日臉書瘋傳一篇「有關監票」的文章，內文首先提到「投票所投完票之後，應該立刻開票，而不是在那邊整理又把門關上，在裡面整理一個多小時後才開票，不給外面的人看到他們裡面的情形，這才是很大的問題。」

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第二點，「在投票所服務投開票的人，只有一個主任委員，極少數人是公家機關人，其餘幾乎全都是社會人士，民進黨執政怎麼錄用這些人的經過，也應該搞清楚！」

網友更質疑，「民進黨開先例，不用軍公教來投票所服務，自從民進黨執政之後都是如此，引人非議都由非公家機關的人在投票所投開票服務，因為萬一有缺失過錯、有瑕疵時要追究，是無法由監察院彈劾糾舉的。」

該文中更不斷煽動強調，「若在開票時，又任用沒有公教資格人，我在開票是產出瑕疵缺失，是無法被監察院彈劾糾舉的，因為監察院要彈劾糾舉都是有（公教）教師及公務員資格的人。」

▲▼ 。（圖／翻攝事實查核中心）

▲網傳假消息。（圖／翻攝臉書）

針對上述的不實資訊，事實查核中心分別諮詢中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖、新北市選委會副總幹事黃堯章，以及中選會，立即給予澄清與糾正。

爭議一：「投完票後把門關上，整理一個多小時才開票」，是否屬實？

蘇彥圖指出，根據選舉罷免法規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。所有過程中，民眾都可直接在旁監督，且轉換過程也很快，並不需要如傳言所言「把門關上，整理一個多小時才開票」。

黃堯章也強調，投票所投完票後就會傳換成開票所，布置約需5至10分鐘，且不會關閉門窗。在選務工作手冊也有規定，在開完票前，開票所門窗不得關閉。

中選會則回應，依據公職人員選罷法第57條第5項規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，而在今年的投開票所工作手冊中明白規定，從布置開票所到開票結束，都不得關閉門窗。

爭議二：傳言稱「投開票所除主任管理員之外，極少數是公教人員，其餘都是社會人士」、「民進黨執政開先例，引入非公教機關的人在投開票所服務」，是否屬實？投開票所除主任管理員外，極少數是公教人員？

蘇彥圖表示，選務人員分為主任管理員、管理員和監票人員，選舉罷免法就有明文規定，主任管理員須為現任公教人員，管理員則需半數以上為現任公教人員，選委會會請公家機關、學校推薦遴派，受洽單位不得拒絕，因此人數一定會達到法定要求1/2以上，這是行之有年的規範，並沒有因為政黨輪替或不同縣市執政黨改變，傳言說極少數是公務人員並不正確。至於監票員，則是各政黨都可以推派人選。

蘇彥圖也說明，依法規定，選務人員有1/2以上是公教人員，另一半就會由一般民眾擔任，其他國家也都開放一般民眾投入選務，選務人員組成更多元對民主制度是加分而非扣分，也是民主的進步象徵，能讓選舉制度更為人信任。

爭議三：關於「使用非公教人員，若發生弊端，監察院無法糾舉彈劾」，該傳言是否合理？

蘇彥圖提到，若選務人員觸法，不論是否為公教人員都是犯罪行為，檢察系統會追訴究責。選舉事務是由政治中立的獨立機關處理，跟監察院一點關係都沒有，監察院也不會管理選舉事務。

中選會則強調，選務人員依法受各地選委會與鄉鎮市區選務作業中心之督導，各地選委會則受中選會之督導。而且選務如有弊端，刑法、公職人員選舉罷免法、公民投票法都有相關刑罰，不是非公教人員身分就無法追究。

綜合以上，選務人員若觸法，刑法、公職人員選舉罷免法、公民投票法都有相關刑罰，會由司法系統追訴究責，並不屬於監察院職權行使範圍。

▼選務人員唱名、統計候選人的得票數。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台北市天玉里投開票所選務人員，唱名統計市長候選人得票數。（圖／記者李蕙璇攝）

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