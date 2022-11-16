網傳「選舉戴手套防疫違法，會成為廢票」　中選會出面駁斥

▲近來網路謠傳戴手套投票是違法的。（示意圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將至，先前網路上流傳，投票時要戴手套才能避免染疫風險，遭醫師打臉駁斥。沒想到現在又傳出戴手套投票是違法行為，會成為廢票。對此，中央選舉委員會表示，民眾投票時是否佩戴手套，不會影響投票結果，也不會有違法的問題。

日前網路上才流傳謠言，表示11月26日投票時要準備一次性外科手術手套，因為蓋票的筆會經過許多民眾之手，「可不是普通的髒」，因此建議投票時要戴上一次性手套，投完票之後就立即丟棄。當時公衛專家、新光醫院副院長洪子仁已出面駁斥，表示目前台灣的疫情狀況，感染BA.5的風險已經逐漸下滑，就算有確診者違規去投票，在人人都戴口罩投票、保持安全距離的情況下，染疫風險並不高。

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但沒想到現在又有不同訊息流傳，指稱「選舉戴手套防疫是假訊息」，因為戴手套投票是違法的，會變成廢票，所以投票時千萬不要戴手套，現場有酒精消毒，「想辦法糾正您的朋友，否則他們夢想的候選人會落空」。

▲中選會表示，投票可自己決定是否戴手套。（示意圖／記者周宸亘攝）

對此，中選會表示，民眾投票時是否戴手套是其個人意願，不會有違法問題，也不會因為戴手套投票而讓選票變成廢票。至於選舉票、公投票是否為有效票或為無效票之認定，則是依中選會公布的「公職人員選舉選舉票有效與無效之認定圖例」、「公民投票公投票有效與無效之認定圖例」辦理。因此事實查核中心認定，網傳「戴手套投票違法，會成為廢票」為錯誤訊息。

此外，事實查核中心指出，檢視中選會公布的「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決因應嚴重特殊傳染性肺炎選務防疫計畫」，規定投票人如有發燒到37.5度以上、咳嗽或呼吸道症狀問題，投票所工作人員會請對方配戴防疫手套後，再進入投票所領票、投票，一般民眾是否要戴手套，則由個人決定。