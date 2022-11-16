選前斷金流！台中掃出288億　賭客「下1萬」市長賭盤8組頭慘了

▲台中警破獲市長賭盤，集團成員與賭客用通訊軟體溝通，以5000、1萬下注。（圖／記者許權毅翻攝，點圖放大）



記者許權毅／台中報導

選戰進入倒數階段，台中市警局為防止地下賭盤等不法金流影響選情，展開一波「掃蕩賭博行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等三類犯罪109件298人，查扣不法金流現金達5千多萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾288億元，其中選舉賭盤中8組頭遭查獲。

▲集團成員用匯款方式提供賭客下注、還稱開票結束也是匯款出金。（圖／記者許權毅翻攝，點圖放大）



台中市刑大表示，本次專案出動410名警力，在17日內掃蕩各類處所96處，查獲各類賭博案件103件282人，包含選舉賭盤8件8人、職業賭場7件98人、六合彩11件11人、網路賭博58件136人、其他賭博19件29人，查扣現金新臺幣5,408萬餘元，後續清查投注賭資合計高達285億元；地下匯兌2件3人、洗錢水房4件13人，洗錢金額3億184萬元。

▲警方查獲各類賭博集團103件282人，其中8件8人為選舉賭盤組頭。（圖／記者許權毅翻攝）



其中8件選舉賭盤案件中，簽注方式多以「市長選舉」當作下注標的，在社群軟體顯示讓票數、賠率以及當前賠率總下注量等，賭客還向集團成員說「下盧1萬」，成員則說「付款跟出金都用匯款的」。刑大表示，目前選舉賭盤追查金流約227萬，8人皆為集團成員，其中2人已到案，其餘追查中，因嚴重影響選舉公正性，全案依照公職人員選舉罷免法及賭博罪嫌送辦。

▲▼台中J董洗錢集團也遭攻破，現場查出5000多萬現金。（圖／記者許權毅翻攝）



洗錢犯罪集團由徐姓男子（綽號J董）、伴侶張女為首，不法所得高達170億元，檢警往其位於台中七期的住處，起獲藏在保險櫃內的5039萬餘元大量現金、勞力士、沛納海、百達翡麗、愛彼各式名牌手錶10只（估值約新台幣500萬元)、HERMES、PRADA、CHANEL等名牌包77只（估值約新台幣2695萬元），以及保時捷、賓士G63等名車4部，日子過得極盡奢華，經法院裁定扣押徐嫌名下房產、金融帳戶及車輛，查扣不法所得總計約2億餘元。

▲▼該洗錢集團主嫌J董生活奢糜，擁有多部豪車、名表以及名牌包。（圖／記者許權毅翻攝）



另，台中第一分局在中區查獲一處競技協會，以合法掩護非法經營德州撲克賭博，每日參賽人要支付4000元換4萬元籌碼（1：10），扣除抽頭金，每局賽事再另抽取3到5%籌碼，藉以抽頭獲取暴利，警方共查獲謝姓副店長等10人、賭客31人，查扣現金新臺幣49萬4604元、賭具、監視錄影設備、點鈔機等證物，全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。