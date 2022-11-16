美國會報告籲成立專責機構　因應中國犯台研擬制裁

▲美國愈趨重視防範中國犯台。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）今天發布年度報告指出，中國今年大幅加大對台侵略性作為，美方應成立永久性跨部會委員會，就中國攻擊、封鎖台灣等可能行徑研擬因應制裁。

USCC今天依規定向美國國會遞交年度報告，今年報告長達785頁，就中共決策與中國國家主席習近平集權、美中經貿關係、美中安全與外交事務、台灣、香港等5大主題詳述中國挑戰與威脅，並提出39項建議。

台灣部分占74頁，報告指出，中國今年對台灣作為更具侵略性，除維持一貫外交、經濟脅迫，更加大軍力展示。

報告表示，中國官員利用在國際機構內影響力，散播全球對「一中原則」已有共識的謊言，阻礙台灣在公衛、海洋科學等議題上分享寶貴專業知識；共軍也持續頻繁地在台灣周遭海空域進行脅迫性行動，包括8月美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後進行大規模實彈演練。

在經濟脅迫方面，報告觀察指出，相關作為多鎖定台灣規模相對小、高度仰賴中國的出口產業，但未觸碰影響較深遠的半導體，目的是在不衝擊中國自身經濟情況下，對台灣造成痛苦，藉此傳遞政治訊息。

報告舉例，裴洛西訪台後中國禁止諸多台灣食品進口，特別瞄準來自支持總統蔡英文區域的產品。

面對中國對台進逼，報告向國會提出3大建言，包括透過立法在行政部門下成立永久性跨部會委員會，針對中國攻擊、封鎖或其他可能惡意對台行徑，研擬制裁或經濟懲罰措施，並通知國會是否有任何能夠提高措施效力的修法需求。

為強化台灣防衛，報告也建議，美台國防官員應建立共同規畫機制，檢視防衛台灣會需要哪些互操作性、補強能力；與此同時，美國國會應撥出多年期額外防衛資金，台灣方面也應透過立法程序，承諾撥出取得相關能力所需資金。

此外，報告建議，國會應指示美國國防部，就如何提升美軍在中共犯台情境下的抵抗能力，提出評估報告。

由於台灣不是中國經濟脅迫唯一受害者，澳洲、立陶宛等國也曾深受其害，報告建議國會應考慮立法，授權美國對中國祭出懲罰性貿易措施，以支持遭遇北京經濟脅迫的盟友或夥伴，並授權美方與盟友採取共同行動。

另外，報告指出，中國推翻全球貿易體系，越來越偏離加入世界貿易組織（WTO）議定書的精神與義務，建議美方評估北京是否確實履行議定書，若結論為否定，國會應考慮立法暫停中國「永久正常貿易關係」（Permanent Normal Trade Relations，PNTR）。

中國2001年底加入WTO，隔年1月獲得美國PNTR地位，亦稱最惠國待遇（MFN）；在這待遇下，兩國同意在盡可能的最佳條件下進行貿易，包括低關稅等。

USCC是於2000年10月成立的美國國會組織，成員由參眾兩院領袖任命，任務是監控、調查並向國會匯報美中經貿關係對國家安全的影響。

USCC目前成員共12人，包括擔任主席、曾於2018年3月以美國國務院亞太副助卿身分訪問台灣的黃之瀚（Alex Wong），前總統川普時代擔任國防部印太助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）也是委員之一。