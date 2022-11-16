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德撲賭場老闆嗆警：拿搜索票來！隔天警如願進門　獲判無罪確定

▲▼德州撲克賭場負責人嗆臨檢警方「拿搜索票來」，沒想到隔天願望成真。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方搜索當時，查扣不少現金、籌碼。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋一間德州撲克賭場以「競技協會」為掩飾，聲稱是培訓中華奧會選手培訓中心，警方監控多時，2019年入內臨檢時遭巫姓負責人嗆聲「拿搜索票來啊！」，隔天警方真的持搜索票進入搜索。檢方提起公訴，但一審判決無罪。上訴二審，高院16日再判無罪，全案確定。

近年來許多新型態賭場如雨後春筍般成立，巧立各種協會、博弈主題餐廳等名目，公開招攬不特定賭客聚賭，為免違法賭場成為治安死角，警方強力掃蕩，檢方也大多提起公訴。但法院審理後，卻判決多起案件無罪。

本案為「台灣華人德州撲克競技協會」新北辦事處巫姓負責人，他雇用荷官、櫃台人員等，從2017年12月起，就打出培訓中華奧會選手為名，招聚眾人前來玩德州撲克。

只要登記成為協會會員後，繳交5,600元報名費，其中5,000元以1比100之比例，取得50萬分計分牌（即籌碼）供會員加入賭博，每場限時2小時，以德州撲克規則決定輸贏，時限內可再次繳交5,600元報名費取得50萬分籌碼繼續牌局，時限屆滿後，即按賭客所持籌碼數排名，以ICM程式計算贏得點數，點數可兌換現金，或留存下次比賽使用，協會則抽取600元費用。

警方獲報後進行監視，並在2019年初打算臨檢，但當時巫男拒絕，並嗆聲「拿搜索票來啊！」隔天警方真的申請搜索票獲准，進入搜索。當場查扣賭桌籌碼250萬元、店家籌碼1700萬元、現金21萬元、撲克牌、監視器主機、鏡頭、電腦、帳冊、會員名冊等證物。檢方對巫男在內的10人，依照「在公眾得出入之場所賭博財物罪」提起公訴。

一審法院判決無罪，檢方上訴，二審高等法院審理後，合議庭認為，「賭博罪」因構成要件有爭議，故應限縮解釋；由於「德州撲克勝敗結果主要並非取決於荷官發牌偶然的運氣，而是需要依靠參與玩家本身的注意力、遊戲技巧與判斷力而決定牌局輸贏，並非無法以自己的行為去影響勝負結果的情況」，因此高院不認為這該當賭博罪，還是判決無罪，全案確定。

▼該場所還打出培訓中心的名義，招攬會員。（圖／記者陳豐德翻攝）

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