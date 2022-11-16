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獨居婦身體不適頻發抖無法接電話　女兒心急求助內埔警救援

▲內埔警方協助獨居婦送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方協助獨居婦送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

嫁到高雄的張姓女子，打電話問候住內埔鄉的媽媽，連續打了幾通均沒有接聽，擔心媽媽狀況，求助內埔警方，警方會同消防人員趕到，呼叫無人應門，從鄰居住處進入，終於找到該婦人，發現她身體不適全身發抖無力，緊急送醫治療，讓家屬很感激。

內埔警分局日前接獲張姓女子電話，指70多歲的媽媽獨居在內埔市區，連續打了好幾通電話都無人接聽，因媽媽年事已高加上行動不便，自己出嫁後都住高雄，擔心媽媽可能身體不適或是發生意外，請求警方協助。

警方獲報立即趕到現場，發現民宅鐵門柵欄深鎖，員警大喊報案人媽媽的名字卻無人回應，環顧四週後發柵欄旁有縫隙，於是偕同內埔消防隊員從旁進入住宅，逐一查訪每間房間，並呼喊當事人名字。

終於在其中一間未上鎖的房間，看到婦人全身發抖並蜷曲縮在床上，員警詢問其身分並致電報案人確認，老婦告知警方因身體不適而全身發抖無力，經消防隊員初步檢查，她身體並無明顯外傷，詢問報案人後決定先將其媽媽送醫治療，並通知鄰近家屬先趕往醫院照護。報案人確認母親平安無事後，才放下心中的牽掛，感謝警方及時將媽媽送醫治療。

內埔分局長莊順智肯定員警視民如親、熱心助民的行為，也提醒民眾多加留意獨居長者的身體狀況，時常給予長輩關懷，若察覺情況不妙可請警方協助，避免發生突如其來的意外。

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