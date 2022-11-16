下屬遭比中指　上司幫出頭回罵「王八蛋」卻慘了！

記者黃翊婷／綜合報導

新竹某公司黃姓主管與員工A起爭執，憤而比出中指，這個舉動被A的上司游姓男子認為是職場霸凌，反遭罵「王八蛋」，他覺得受到侮辱，決定向法院提告。高等法院認為，王八蛋有「雜種」的意思，最終判游男應賠償2萬元，全案確定。

▲游男認為下屬受到職場霸凌，想替對方抱不平，卻因為一句「王八蛋」吃上官司。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關。）

判決書中指出，黃男和游男都是新竹某公司的員工，平常沒有業務來往，2020年11月11日黃男因為電腦故障，找來負責管理電腦的A解決問題，沒想到雙方因故起爭執；A認為黃男朝他比中指是職場霸凌行為，雙方吵得不可開交。

A的上司游男得知此事，也認為是職場霸凌，並打算替自己的下屬討公道，便在當日下午於公司停車場將黃男的車子攔下，沒想到協調過程中，黃男不僅不承認對A比中指、霸凌，還說出「我想要比（中指）誰就比誰」、「我為什麼不可以比中指啊」等話，他一氣之下才罵出「王八蛋」。

關於比中指一事，A事後對黃男提告公然侮辱罪，新竹地院在今年4月19日判處黃男拘役20日，得易科罰金2萬元確定。而黃男也對罵他「王八蛋」的游男提告，刑事部分，游男在今年6月22日被高等法院判處拘役20日，得易科罰金2萬元確定。

另外，刑事附帶民事賠償的部分，高等法院合議庭認為，根據教育部「重編國語修訂本」資料顯示，王八蛋一詞有雜種之意，是罵人的話，游男當下罵出這3個字，是為了宣洩情緒，而對黃男做出抽象性、籠統性的謾罵行為，並非針對其職場霸凌、比中指一事進行適當評論，顯然已經毀損黃男的名譽，最終判他應賠償2萬元，全案確定。