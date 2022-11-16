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花蓮東大門夜市晉升4星！　星級名攤總計460顆星全國最多

▲▼花蓮縣東大門夜市晉升4星等級，樂活名攤更是大幅躍進，一口氣取得460顆星。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣東大門夜市晉升4星等級，樂活名攤更是大幅躍進，一口氣取得460顆星。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經濟部14日於中興新村臺灣省政資料館舉行「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」頒獎典禮，號稱是「菜市場金馬獎」，典禮現場眾星雲集，而花蓮縣東大門夜市今年拿下優良市集4星等級的殊榮！另外在樂活名攤評核的部分，也是大幅躍進，一口氣取得460顆星，東大門夜市更成為宜花東星級最高的夜市。

今年度的優良市集暨樂活名攤評核活動在疫情趨緩後復出，花蓮東大門夜市便一舉拿下亮眼好成績，全園區在疫情間配合實施出入口防疫管制，攤商們也積極配合設置食物遮罩、環保減塑等相關政策，並獲得環保署的環保夜市特優成績，也讓東大門夜市獲得優良市集的評委們一致肯定，成功取得4星優良市集的榮譽，更是全國4、5星優良市唯一公辦夜市。

▲▼花蓮縣東大門夜市晉升4星等級，樂活名攤更是大幅躍進，一口氣取得460顆星。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次樂活名攤共取得460顆星，為全國各夜市之首，成長幅度更高達251%！攤商們都努力爭取星級認證，其中5星攤商有「小賴好茶」、「東麥局」、「原鄉嘟論竹筒飯」、「馬告炒麵刈包」等4攤，4星級2攤分別為「福町夜市檸檬汁」及「億大雪花冰」，更有高達100攤取得3星級認證，所有攤商都在疫情後拿出好表現，準備好迎接遊客到來！

縣府觀光處處長張志翔表示，城市裡市集的活絡度最能表現地方經濟，從中還能見到地方文化，而東大門夜市也一直都是花蓮的指標性景點，經歷新冠肺炎疫情，東大門夜市努力在疫情後求新求變，展現最好的一面！也在經濟部舉辦的優良市集樂活名攤評鑑中有突破性進步，大家都已經做好準備了，就等著好朋友們來玩花蓮，逛夜市。

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