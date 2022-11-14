酒後找朋友代駕賓士…沒想到「他喝更兇」　車主傻眼2人下場曝

▲車主找黃姓友人代駕送他回家，沒想到黃男竟也喝酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名翁姓男子酒過三巡，請黃姓友人代駕載他回家，警方巡邏時，發現駕駛違規紅燈右轉，將車攔下後，發現黃男竟然也喝酒，讓翁姓車主超傻眼。這下不僅黃男被送辦，同車的翁男也被開罰6000元至1萬5千元以下罰鍰。

這起事件發生在11日晚間9點多，鳳山分局員警巡邏時，發現一部賓士違規紅燈右轉，警方尾隨將他攔下，要求查證件，後座的翁姓男子相當配合，並開啟駕駛座車門，同時告訴黃姓友人拿出證件。

▲▼警方巡邏時發現轎車違規紅燈右轉，尾隨將他攔下。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方在檢查過程中，發現車內散發濃濃酒氣，詢問翁男是否有喝酒，翁男表示，他是車主，「我有喝，他沒喝，所以讓他代駕這樣」，黃男則坦承，「有喝一點」。

警方依酒精感知器檢測，發現代駕的黃男竟有酒精反應，後續對他實施酒精濃度測定，經測定後酒測值0.52mg/L，超過法定標準，讓警方和一旁的翁姓車主都很傻眼。

▲翁姓車主說他有喝酒，所以才找代駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

這時黃男才說，其實他剛剛也跟朋友聚會，吃了薑母鴨，也有喝酒。翁姓車主則傻眼地表示，找代駕就是要安全回家，沒想到友人好心代駕，竟然也喝酒。

警方訊後，依公共危險罪將黃男移送偵辦，而同車的翁姓車主也被警方依道路交通管理處罰條例第35條8項開罰，可處新臺幣6000元以上1萬5000元以下罰鍰。