網購買一送一！新褲子內藏「原味蕾絲內褲」　她崩潰退貨商家神回

▲女子網購牛仔褲發現裡面有條內褲。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

網購遭「買一送一」，新褲子裡竟有條內褲！11月15日，山東青島一名孟姓女子近日在社交媒體爆料稱，自己網購了一條300餘元人民幣（約新台幣1331元）的牛仔褲，拆開褲扣後發現裡面有條白色蕾絲內褲。她聯繫店家後，沒想到對方態度強硬，也沒道歉。隨後，孟女退貨並向平台進行投訴。

據《九派新聞》報導，網傳消息顯示，事情發生的時間是在2022年7月份，事發地點為山東青島。當時，孟女在網上買了一條牛仔褲，經過幾天的等待之後，終於收到了褲子，但沒想到打開準備試穿時，竟然發現口袋有一條別人穿過的內褲。

孟女分析，出現這種情況，可能是他人退換貨後，商家沒有檢查仔細，就將貨品再次發出，她立刻聯繫客服進行處理。

之後，客服要求孟女確認快遞包裝是否完整。當孟女表示快遞並未破損，質疑涉事店鋪檢查不認真後，客服多次強調，「產品都是經過檢查才會發出，倉庫裡是一到兩年的老員工，100%不可能有這種錯誤。」

▲對話紀錄曝光。（圖／翻攝自影片）

涉事店家的客服懷疑，這種情況可能是快遞運輸時出現紕漏。商家還認為，孟女有敲詐勒索的嫌疑，讓她提供證據表示內褲原本就是在牛仔褲中。

孟女無奈表示，「收到褲子之後，也是隨便地打開了包裝，誰買件衣服還要錄一個開箱的影片是不是。而且內褲所在的位置也是十分的隱藏，只有將牛仔褲的扣子解開之後才能發現，這明顯就是有人退貨之後，商家並沒有做檢查，最終又重新發出，導致收到了別人的退貨。」

之後，見客服態度強硬，未主動道歉，孟女採取退貨處理的方式，並向平台客服進行投訴。

11月15日下午，涉事店鋪所屬公司一名負責人表示，此前未出現過類似事情，一般都會發新褲子。不過，由於電商平台退貨的情況十分常見，也不排除出現檢查疏漏的可能，「客戶發生這種事情，可以退貨退款，我們承擔運費，並補償10元。以後會督促倉庫加強檢查。」