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女兒狂買網購「欠400萬債務」！父親還債崩潰一刀捅死她

▲菜刀,砍人,恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女兒沉迷網購欠下400萬債務，父親還債崩潰「一刀殺了她」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

上海市先前發生一起人倫悲劇，年約30歲的劉姓女子沉迷網購，短短3年內欠下了百萬債務（人民幣，下同，約新台幣437萬元），劉父為了還債，還借了50萬元（約新台幣218萬元），最後不堪重負，一刀將女兒殺了。上海第二中級人民法院審理後，依照殺人罪嫌，判劉父15年有期徒刑。

綜合陸媒報導，劉姓父女本來都是在軌道交通工作的保全、安檢員，不過2019年開始，劉女逐漸沉迷網購，家裡開始收到大大小小的包裹，且因為劉女月收入只有3,000元（約新台幣1萬3,130元），一陣狂買下來，信用嚴重透支，還款日根本還不出錢。

劉父為了幫女兒還債，掏出了所有積蓄，又向親友借款，一共欠了50萬元（約新台幣218萬元）。沒想到，劉女事後沒有收斂，仍舊繼續透過各種管道網購，導致債務不斷累積，欠下了百萬債務，父女倆的感情也因此破裂。

劉父不堪重負，某一次借錢還債的晚上，與女兒發生了口角爭執，感到相當憤怒，於是拿出水果刀猛刺，一刀將女兒殺了。

劉父犯案後相當後悔，跑到警局自首，最後被依照故意殺人罪起訴。上海市第二中級人民法院近日做出判決，法官審理後認為，劉父犯案後自首，對自己的行為有悔意，因此依照故意殺人罪，判15年有期徒刑、褫奪公權4年。

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