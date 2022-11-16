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社會 社會焦點 保障人權

1顆子彈釀1死1傷！談判打死助陣友人　更二審再度逆轉

▲▼高雄槍擊案。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲林姓男子約人談判涉嫌開槍誤殺助陣友人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山一名林姓男子因為和王姓男子有債務糾紛，找來綽號「阿凱」的王姓友人助陣，相約鳳翔公園談判，但在談判過程中，雙方爆發衝突，林男開槍誤擊阿凱、王男也中彈，阿凱傷重不治。林男更一審被依殺人罪重判14年，案經最高法院發回，高雄高分院今（16）日更二審宣判，改依殺人未遂罪判林男徒刑9年6月，仍可上訴。

全案發生在2020年3月30日，檢、警調查，林男原先在臉書上跟王男互相對嗆，後來又為了債務糾紛相約談判，林男找來阿凱助陣，但在談判過程中，王男與阿凱發生言語衝突進而發生扭打，拉扯中林男對王男開槍，打中王男手臂後貫穿，再擊中朋友阿凱，導致阿凱背部中彈送醫後傷重不治。

▲▼ 。（圖／記者翁進忠攝）

▲林姓男子（中）涉嫌誤殺友人。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

一審地院依殺人罪判林男16年、槍砲罪則判4年，合併執行19年6月，林男上訴後，高雄高分院二審認定林男應負過失責任，改依過失致死罪判刑4年6月，槍砲部分刑度不變，合併應執行8年2月

全案上訴後，最高法院認為二審合議庭未依林男、王男各自陳述，模擬操作案發情境釐清，或請槍械專家作合理研判，認為全案還有未調查證據待釐清，發回高雄高分院更審。

今年4月高雄高分院更一審宣判，合議庭認為林涉開槍殺人，並非誤扣板機，逆轉改依殺人罪重判14年，褫奪公權7年，上訴後最高法院又認為林男與阿凱私交甚篤，是否具殺人不確定故意有待釐清，撤銷發回二審，高雄高分院今日更二審宣判，改依殺人未遂罪判林男徒刑9年6月，仍可上訴。

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