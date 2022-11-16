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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣助攻台中！　批縣市合併「拒絕邊緣化不靠口水」

▲▼立委江啟臣主持啟思民本基金會「民本調查－國家前景大調查」發布記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委江啟臣以「拒絕邊緣化不是靠口水，務實的市政規劃才是正道！」為題，於臉書發文替台中市長盧秀燕發聲。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選將至，台中市的選情也受到各界關注，民進黨台中市長候選人蔡其昌15日提出台中縣市已合併多年，但仍無法完全整合，縣區的民眾擔心被邊緣化，導致外界開始質疑台中市長盧秀燕對原台中縣區建設不夠。對此，國民黨立委江啟臣15日就在臉書替盧秀燕發聲，表示「拒絕邊緣化不是靠口水，務實的市政規劃才是正道！」

江啟臣指出，縣市合併的地方，舉凡臺中、高雄、臺南幾乎都有類似資源重分配的問題，而「拒絕邊緣化」也成了有心人士政治操作的武器。過去每逢選舉，綠營就喊拒絕邊緣化，但當他們執政後又做出什麼具體行動？

此外，江啟臣還提到，當年林佳龍競選臺中市長時也承諾過要拒絕邊緣化，但他為原縣區做了什麼？他不但延宕豐原的建設發展、讓東勢留下斷橋景觀，甚至延宕大肚和美的跨溪大橋，種種錯誤施政證明了誰才是加速縣區邊緣化的兇手，當初怎麼不見蔡其昌副院長為縣區講講公道話？

江啟臣表示，政治不能只靠一張嘴，過去四年盧秀燕市長用政策、建設具體的均衡縣市各區的發展，彌補林佳龍四年在縣市整合的延宕，蔡其昌應該也能深刻感受到盧秀燕比林佳龍在這方面用心，喊話「蔡副院長請問您認同林佳龍的執政經驗嗎？」

江啟臣最後呼籲，選舉是民主價值的展現，一昧用情緒勒索分裂縣市區的感情，要如何當好大臺中的市長？拒絕邊緣化不是靠口水，務實可行的市政規劃才是正道，而盧秀燕市長已經用過去四年的執政表現證明了她的努力。

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