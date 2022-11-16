伊寧封控超100天「今日10時起全面解封」　市民開心放煙火慶祝

記者鄭思楠／綜合報導

新疆伊犁州8月初起多處封控，全域靜默管理已超過100天。新疆伊犁哈薩克自治州人民政府新聞辦公室15日晚召開疫情防控工作新聞發布會。發布會通報，自2022年11月16日10時起，伊寧市全面有序恢復正常生產生活秩序，全面有序復工復產、復商復市、復學復課。

新疆伊犁自治州8月初多地進行靜默管理，因防控不當出現各種亂象引發民怨，微博等社交平台持續爆出許多求助帖文或不滿聲浪。昨晚，解封消息傳出後，大批當地市民放起鞭炮、燃放煙火來慶祝。

網友也紛紛叫好，「一百多天了，別在出什麼麼蛾子了，希望其他地區也能儘快聽到好消息」、「活著，哪有勝利可言，挺住就是一切」。新疆其他地方的網友也期待稱，「烏魯木齊也快點求求了」、「112天伊寧全面解封了！！！ 那87天的昌吉還會遠嗎！！坐等好消息」。

官方16日通報，新疆維吾爾自治區新增本土確診病例30例，新增無症狀感染者816例，新增確診病例治癒出院8例，新增無症狀感染者解除隔離醫學觀察381例。





▲伊寧人民放煙花慶祝解除靜默。（圖／翻攝自微博）

大陸國家違建16日通報，新增本土病例1568例，包括廣東564例，河南200例，北京197例，重慶126例，內蒙古82例，山西66例，陝西62例，四川61例，黑龍江35例，新疆30例，江蘇25例，雲南22例，福建19例，山東13例，甘肅13例，浙江12例，貴州10例，湖南6例，海南6例，遼寧4例，湖北4例，天津2例，上海2例，安徽2例，西藏2例，青海2例，河北1例）。

新增本土無症狀感染者18491例，包括廣東6215例，重慶2688例，甘肅2688例，河南1674例，內蒙古1194例，新疆816例，青海531例，河北408例，黑龍江288例，山西259例，四川248例，陝西191例，湖南185例，雲南185例，北京174例，山東156例，江蘇126例，安徽82例，天津78例，湖北78例，浙江37例，廣西35例，貴州27例，遼寧24例，吉林23例，江西20例，福建15例，寧夏15例，上海14例，西藏12例，海南5例。