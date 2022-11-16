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假車禍真碰瓷　安平警細心揪出車禍詐騙犯罪

▲50歲李姓男子，常以造假車禍方式，向對方車主詐財牟利，被市警四分局交通小隊長葉俊麟識破法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲50歲李姓男子，常以造假車禍方式，向對方車主詐財牟利，被市警四分局交通小隊長葉俊麟識破法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局交通小隊長葉俊麟，審查2022年9月份交通事故案卷，發現1件9月底在安平區運河旁巷弄裏的交通事故，其中1方騎乘電動自行車的男子是交通分隊常客，即擴大清查與該男子有關之交通事故案件，因而發現該男子今年竟遭遇11次大小車禍，車禍頻率異於常人，故據以查辦，揪出他的假車禍詐欺牟利。

警方指出，經調卷調查該50歲李姓男子，常在台南市安平區、北區及中西區一帶出入，發現有其他車輛準備轉彎時，就刻意鑽入對方視線死角而與之發生擦撞，事故後再向對方索取千元不等之醫藥費，利用一般民眾發生輕微交通事故，大多希望能便宜行事、花錢消災的心態，一再以製造假車禍的方式，從中詐欺獲利。

▲50歲李姓男子，常以造假車禍方式，向對方車主詐財牟利，被市警四分局交通小隊長葉俊麟識破法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

然而，這次李男終於踢到鐵板，9月底這件車禍發生後，聽聞對方堅持要報警，就倖倖然要離開現場，一毛錢也不要，但對方唯恐留下後遺症，仍堅持通報警察到場，製作筆錄。而第四分局葉小隊長擁有豐富的交通事故處理經驗，審查案卷時一眼識破李男是交通事故常客，擴大調查查出李男是假車禍真假財的慣犯，始將其依刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

四分局分局長王子雄表示，一般民眾遭遇假車禍真詐財案件，通常現場難以釐清事實真偽，故肯定員警在處理案件時，能發揮高度專業性，進而偵處破案遏止犯罪；在此呼籲民眾遇有車禍事故，應立即110報案或聯繫當地派出所派員處理，以避免有心者持續犯案，第四分局亦將擴大清查是類案件，維護安平地區治安平穩，讓民衆安心。

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