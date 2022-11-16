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社會 社會焦點 保障人權

台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人

記者許權毅、唐詠絮、鄒鎮宇／台中報導

台中市警局為杜絕人口販運犯罪，打擊不法集團誘騙國人至境外受困，並強迫從事不法活動，由刑事警察大隊統合轄內15個分局及相關單位共組專案小組執行「斬蛇行動」，迄今查獲國內招募集團成員20案36人，因部分涉嫌人及被害人仍在境外，警方持續透過管道向上擴大清查，以澈底清剿人蛇集團。

▲▼台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中警執行「斬蛇行動」，破獲20個人蛇集團。（圖／記者許權毅翻攝）

警方調查發現，跨國人蛇集團均採「一條龍服務」，由境外集團成員於臉書、IG等社群軟體以「高薪」、「酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從事酒店陪酒工作，或以「招待旅遊」、「免經驗、財富自由高薪、翻身」等徵才藉口，誘騙被害人出境。

在台集團成員則負責載運被害人辦理護照、機票、偽造小黃卡等，並送往日租套房、旅館集中住宿，直至出國當日再由司機載往桃園機場搭機出境，被害人下飛機後，隨即以辦理簽證為由，強扣護照並要求簽署工作契約、沒收手機並私行拘禁，以此強迫被害人從事「賣淫陪酒」、「假投資之電信詐欺」，遇被害人反悔不願意工作，旋即轉賣、拘禁及凌虐藉此控制被害人，並向在台家屬勒索加密貨幣贖金。

台中市警局分析指出，赴境外被害人年齡層，以21至30歲最多、31至40歲次之，出境地點為柬埔寨、緬甸及泰國等地，顯示後疫情時期年輕世代為求生活，趨向輕鬆、高薪、出國打工遊玩工作，人蛇集團抓準年輕人心態在社群交友軟體等不斷貼文、宣傳推播，衍生「跨國豬仔」事件。

▲▼台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼被害人年齡層以21至30歲最多、31至40歲次之。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中警「斬蛇行動」破20人蛇集團抓36人　撞門攻堅救7人。（圖／記者許權毅翻攝）

另新北市警局日前偵破詐欺集團凌虐囚禁治安事件，為主動清查及遏止是類案件，台中市警局配合內政部警政署於8月全面清查旅館、旅宿及出租大樓等場所，發掘有無遭拘禁之人頭帳戶被害人，迄今已查獲3案順利救出7名被害人遭拘禁淪人頭帳戶案。

詐欺集團手法多以社群軟體、網路等媒介刊登求職等訊息誘騙被害人，再以面試為由相約到旅館等地，隨後施以拘禁、強行沒收手機，迫使被害人提供名下金融帳戶或申辦網路銀行供詐騙集團做人頭帳戶使用。

台中市警局仍將持續強化偵防作為，針對轄內旅(社)宿業、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所全面實施臨檢查察，主動與業者溝通及宣導，發現異樣一經反應，警方立即調查偵辦，以遏止國人因求職受騙，淪為黑道幫派暴力拘禁被害人。

局長蔡蒼柏呼籲，投入職場應徵要小心謹慎、多方查證，避免掉進求職陷阱。網路「免經驗」、「高薪輕鬆賺錢」、「包吃包住」、「免機票費用」等徵才訊息，均為招募集團慣用關鍵字，手法亦不斷變化翻新，提醒市民對於不實的訊息要提高警覺，切勿前往避免受騙，如有任何懷疑，可撥打165反詐騙諮詢專線諮詢。

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