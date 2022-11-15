加州州長妻「遭淫魔製片性侵」　出庭淚揭17年傷痛：就像充氣娃娃

▲加州州長紐森（Gavin Newsom）及妻子珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加州州長夫人珍妮佛席貝爾紐森（Jennifer Siebel Newsom）14日在洛杉磯法庭出庭作證，指控好萊塢淫魔製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵自己。她回憶17年前傷痛過往，鉅細靡遺描述侵犯過程，並稱當時感覺就像充氣娃娃，多次潸然淚下。

2005年，珍妮佛還是一名沒沒無聞的演員，僅在幾部戲劇跑龍套，而溫斯坦已經爬到產業金字塔頂端。她前往一間飯店進行「商務會議」諮詢職涯，結果眾人紛紛離席。最後，只有溫斯坦回到房間，而且突然換上浴袍，開始毛手毛腳，「我試圖表現得有禮貌、不要動怒。我小心翼翼試圖從他身邊離開」，對方卻仍不顧自己反抗和掙扎，最終把她拉進臥室侵犯。

▲珍妮佛現在是知名紀錄片製作人。（圖／達志影像／美聯社）



珍妮佛表示，溫斯坦非常強壯，「他是如此堅決又可怕，這是地獄。我做了，是為了讓他停下來。」她對溫斯坦的身體感到厭惡，也很擔心被傳染性病，但遭侵犯後卻因為太過羞愧，沒有告訴任何人，「（溫斯坦）奪走了一部份的我。」

目前已逾90位女性公開指控溫斯坦性侵或其他不當性行為，包括小辣椒葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）等等。而珍妮佛的證詞備受關注，因為她現在是成就斐然的紀錄片製作人，丈夫紐森（Gavin Newsom）近期成功連任加州州長，被外界預期可能競選總統。

▲現年70歲的哈維溫斯坦被逾90位女性指控性侵或不當性行為。（圖／達志影像／美聯社）



2020年，溫斯坦因性侵被判23年有期徒刑，但他否認所有指控，上訴案目前獲紐約最高法院批准。他的辯護律師韋克斯曼（Mark Werksman）10月公開攻擊珍妮佛，指控對方標榜自己是#MeToo受害者，只是為了避免成為「想在好萊塢成功，而與哈維溫斯坦上床的另一個花瓶（bimbo）。」

珍妮佛的辯護律師費根（Elizabeth Fegan）回應，這些言論極具汙衊性，溫斯坦的法律團隊屏棄事實證據，而想要透過攻擊受害者、使用誇張手法吸引注意力，藉此贏得官司。