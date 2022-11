「女版川普」落選亞利桑那州長　民主黨取得重要勝利

▲ 民主黨霍布斯(Katie Hobbs,左)擊敗共和黨雷克(Kari Lake,右),成為亞利桑那州新一任州長。(組圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

美國期中選舉近日正如火如荼地進行,共和黨表現卻不如預期。民主黨霍布斯(Katie Hobbs)在州長選舉中擊敗共和黨號稱「女版川普」的雷克(Kari Lake),將接替任職滿兩屆的杜席(Doug Ducey)成為新一任亞利桑那州長。

《美聯社》報導,民主黨候選人霍布斯以126萬5331票,擊敗共和黨候選人雷克(Kari Lake),粉碎了共和黨「紅色浪潮」的希望。亞利桑那州是關鍵搖擺州,預計將在2024年總統大選發揮舉足輕重的作用,兩位候選人選前民調就不相上下,成為期中選舉備受關注的焦點之一。

共和黨候選人雷克是前總統川普的狂粉,甚至有女版川普的稱號,她堅信川普聲稱2020年大選結果被操縱的說法,更誓言如果當選就要禁止亞利桑那州郵寄選票。

Arizonans know BS when they see it.

14日晚間選舉結果公布後,雷克沒有立即承認敗選,而是在推特發文表示,「亞利桑那人一看就知道他們在胡說八道」,對選舉結果提出質疑。

霍布斯則在選舉結果公布後,發布聲明表示,很榮幸能成為亞利桑那州下一任州長,並對沒有把票投給她的選民喊話,「我會繼續為了你們努力,我相信即使在這個政治分裂的時刻,也有更多東西能將我們連繫在一起。」

Democracy is worth the wait.



Thank you, Arizona.



I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe