侯友宜若連任將挑戰2024？　綠議員舉例韓國瑜：結果都不會太好

▲羅致政與彭佳芸接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／震傳媒提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對新北市長侯友宜是否參選2024總統大選一事，民進黨新北市議員彭佳芸15日表示，過去只要選上市長後沒多久就去選總統的人，結果都不會太好，例如國民黨主席朱立倫跟前高雄市長韓國瑜；而民進黨立委羅致政也批評，光從侯友宜說不出「做滿四年」這幾個字就可以知道，雖然他不見得一定會選2024，但代表他有在想。

羅致政與彭佳芸今日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時，被主持人問及侯友宜若連任成功，是否挑戰2024總統大選？彭佳芸認為，過去只要是選上市長沒多久就去選總統的人，最後結果都不是太好，例如朱立倫跟韓國瑜。而侯友宜最大的致命傷，就是他到現在都只會回答「好好做事情」，在議會質詢時，面對共機繞台等敏感議題也不回答，「讓人覺得浪費質詢時間。」

而羅致政則認為，侯友宜雖然人設包裝很好，但許多市政滿意度卻都不在前段班，治安評比甚至逐年下降。他強調，當侯友宜說不出口自己要「做滿四年」時就可以知道，雖然他不見得一定會選2024，但代表他有在想。反過來說，侯友宜既然不敢承諾，那現在提出的願景和主張就都是假的、空的，民眾也有權利要求他回答是否參選2024。

至於侯友宜陣營表示，這次年底選舉有望贏40萬票，彭佳芸批評，選舉有自信是好事，但要小心過於自大。她說，侯友宜對於新北市非常熟悉，尤其民政系統、里長都抓很緊，但讓里長直接跟市府各局處溝通，很可能會有一言堂的問題。羅致政也分析，「侯陣營說要贏40萬票，不是為了讓自己市政有更好成績，而是為選總統提供政治力量，但40萬確實有點誇大。」