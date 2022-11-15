蔡壁如領軍掃街　台灣民眾黨誓拼嘉市議員里長席次

▲ 民眾黨嘉義市由前立委蔡璧如領軍車隊掃街。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民眾黨全台車隊掃街，由前立委蔡壁如11/14領軍前進嘉義市，台灣民眾黨出動戰車、吉普車為候選人拉台聲勢，蔡壁如說，嘉義市民主聖地，請市民支持年輕不買票的民眾黨3名候選人林昱孜、張哲綱與吳慧玲，順利當選議員與里長。

民眾黨嘉義市提名東區議員候選人林昱孜、興安里長候選人張哲綱、過溝里里長候選人吳慧玲，3人都是才30多歲政治素人，為提高曝光度，今天民眾黨全台車隊掃街抵達嘉義市，讓他們站在主戰車上，繞行嘉義市區拉台聲勢。

蔡壁如說，嘉義市是民主聖地，但是嘉義市民卻說，不買要當選很難，民眾黨要打破這個迷思，林昱孜、張哲綱、吳慧玲都是堅持清白參選，不會做任何違反選罷法的事，請嘉義市民支持年輕人，打破不買票就選不上的「迷思」。

民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁表示，參選東區議員外號「荔枝妹」林昱孜是「小視拾光廣告公司」創辦人兼負責人；以「青年創業、銀青共榮」為競選主軸。近日站街頭，贏得不少人注目。

另外，參選興安里長的張哲綱外號「熊貓哥」從小就住在興安里，熟悉在地事務，尤其該區包括湖子内重劃區一期，外來住戶眾多，很有希望獲得高票。過溝里長候選人吳慧玲，之前曾參加過溝里長補選，得票率不差，過溝里是嘉義市的蛋黃區，有年輕人當里長，長輩老小生活會更繽紛。

吳亭蓁強調，民眾黨提名的人最優質，問政、服務絕對不負選民所託。相信台灣人民對第三勢力的期待，加上這段日子三位黨籍候選人用行動證明青年參政、積極服務的決心，必能在今年底的地方選舉，相當於2024總統大選的前哨戰中，替台灣民眾黨在嘉義市插下第一面旗幟。