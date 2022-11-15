選戰倒數黑函滿天飛還爆出黑衣人　新北議員曾煥嘉：人格抹殺

▲黑衣人搶下寫著曾煥嘉涉貪的看板文宣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區有民眾陸續收到寫著「新北市議員候選人曾煥嘉貪污詐欺遭檢方起訴」的傳單，日前國民黨造勢會場，更有4名男子舉著曾煥嘉涉貪的文宣看板，與另一派4人爆發衝突，警方以毀損罪偵辦，市議員曾煥嘉在臉書貼文回應「這是人格抹殺的黑函，感到非常無奈」。

警方表示，日前接獲情資，指稱新北市議員候選人曾煥嘉因涉及家族恩怨，在12日舉辦的國民黨聯合造勢大會，將會有人到場滋事；果真當天下午在海山國小前發現王男等4人手持貼著相關議員涉貪的文宣看板，遭楊男等4人搶下看板撕毀文宣品，警方到場將楊男等人依毀損罪送辦。

▼民眾收到的黑函宣傳單 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，近日許多板橋區民眾也收到傳單，寫著「曾煥嘉被檢方起訴涉貪128萬公費助理補助款」；「貪污詐欺，您要選這種人當議員嗎？」，內容還有「曾煥嘉以徐姓、蔣姓兩人當人頭，向新北市議員申報公費助理，藉此詐取助理費補助40萬餘元，不法獲利128萬餘元，遭檢方依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪起訴。」，警方表示，在投票前十日散布任何宣傳品，將違反選罷法。

曾煥嘉面對黑函，在臉書貼文表示「近日在板橋，出現了很多針對阿嘉做人格抹殺的黑函，而在四年前，這樣的攻擊也曾出現，每次都在選前出現，真的讓阿嘉感到非常無奈，也十分痛心。」；「如果繼續對選戰做這種惡質的操作，阿嘉也會跟我的律師商量，並做出法律行動，來捍衛阿嘉的名聲和權益。」

▼黑衣人搶下寫著曾煥嘉涉貪的看板文宣，被依毀損罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）