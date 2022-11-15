陳時中酸蔣萬安「矽谷笑話」　自豪年輕推廣潔牙：英雄從基層做起

▲陳時中下午出席公辦政見發表會。（圖／翻攝自YouTube／臺北市選舉委員會）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日出席公辦政見發表會表示，國民黨台北市長候選人蔣萬安提出「矽谷經驗」幾乎已經變成「矽谷笑話」了，還提出深蹲換車票等牛頭不對馬嘴的提案，連自己的政策都沒有辦法講清楚，怎麼能當市長呢？至於無黨籍台北市長候選人黃珊珊是否要「柯規黃隨」？如果什麼都不用變，大家都有即戰力，但這是否會讓台北市政滿意度一直維持在後段班？是否因為「公器私用」辦城市博覽會讓公務員心生不滿？

陳時中今天下午出席台北市選委會舉辦的公辦政見發表會，他談及，要選市長就要從有沒有工作經驗看起，才能替人民做事情，他和黃珊珊都有政務官經驗，蔣萬安則是以矽谷經驗跟大家講他有工作經驗在，可是當大家戳破其矽谷經驗是「求職經驗」，也沒有他常說的新創輔導經驗，而是在中資輔導中做了一些很基礎的事情，事後又改口「矽谷精神」、英雄不怕出身低。

陳時中說，確實，沒有錯，所有英雄都是從基層做起，可是並不會在基層就吹噓超過自己工作範圍的能力，那叫做沽名釣譽，不是有充分的工作經驗，而他從年輕時當牙醫就從潔牙運動開始做，教大家怎麼樣把牙齒刷好，然後再推廣體制教育，推動制度改變，經歷在工作和牙醫師公會的歷練，經行政院前院長謝長廷邀約進入衛生署，推動二代健保，而總統蔡英文上任後他擔任衛福部長，除了提高疫苗注射費用，讓醫師得到公平待遇，也爭取C肝治療費用給付，增加長照2.0預算，加倍托育和育兒津貼、不孕症補助不排富等。

陳時中表示，公部門的效率只要能夠提升，做對的事情，就會更好，這也是他這次想要參選的原因，台北市有最多、最優秀的公務人員，每年有超過1700億元的預算，有很多事情可以做，但市政滿意度卻一直落在後面，覺得很可惜，台北市民應該可以得到更好的照顧。