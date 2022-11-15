王毅指「習拜會」達到預期目的　中美已劃清紅線防止衝突

▲王毅稱，中美兩國領導人相識已久，這段時間多次通話和視訊會晤，每次都是長時間深入溝通。（圖／新華社）

記者蔡儀潔/綜合報導

中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登14日面對面會談，大陸外交部長會後表示，中美兩國領導人相識已久，本次會晤既是迄今交往的延續，也預示著一個新的起點；習近平強調了「台灣問題」是美國不能也不應逾越的紅線。

王毅在會後向媒體介紹「習拜會」情況，首先會晤創下了三個「首次」，分別是中美元首3年來首次面對面會晤、拜登總統執政後兩位領導人首次面對面會晤，也是中美各自完成今年國內重大議程後，兩國最高領導人的首次互動。

王毅接著介紹，其次，會晤持續了3個多小時，超過事先商定的時長，而且使用的是同聲傳譯，兩位元首的交流全面、深入、坦誠，富有建設性和戰略性；第三是內容豐富，兩國元首談到了各自內外政策、中美關係、台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等五方面議題，「可以說覆蓋了兩國關係最重要的方面和當前最緊迫的地區和全球性問題。」

王毅指出，第四是當前中美關係面臨嚴重困難局面，處於何去何從的關鍵節點，兩國元首在會晤中既把舵定向，又做出規劃部署，都重視中美關係的世界性意義，都強調確立中美關係指導原則的重要性，都希望推動雙邊關係止跌回穩，都同意加強溝通交流、推進務實合作。

針對「台灣問題」的溝通，王毅強調，「我們的要求十分清晰明瞭，就是停止干涉中國內政，尊重中國的主權和領土完整。」

王毅指出，習近平在與拜登會晤中，介紹了過去幾百年來台灣被外部勢力殖民和侵略的歷史，強調中國反對「台獨」、維護領土完整，就是要守護住祖祖輩輩屬於中國的土地，任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民必將同仇敵愾，絕不會答應。

▲習近平。（圖／路透社）

據王毅介紹，習主席在會晤中指出，中方將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果出現《反分裂國家法》規定的三種嚴重情況，中方必將依法行事；中國是最希望台海和平穩定的，而「台獨」同台海和平穩定水火不容，要想維護台海和平穩定，就應當堅決反對和遏阻「台獨」。

習近平還強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線，要求美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報規定，履行「不支持台獨」的承諾，停止虛化掏空一中政策，約束制止「台獨」分裂言行，不要讓局勢發展到不可收拾的地步。

另外，對於烏俄戰爭，習近平闡明瞭中方應對烏克蘭局勢最新演變的「四個共同」，強調開展對話談判，和平解決危機是當務之急，「核武器用不得、核戰爭打不得，應防止亞歐大陸出現核危機」，還應共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，避免出現更大規模人道主義危機，中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談。

在朝鮮半島核問題上，習近平主席闡述了中方的既定立場，強調應正視半島問題的癥結所在，堅持均衡解決各自關切尤其是朝方的合理關切。