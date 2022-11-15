黃承國批國民黨黑道治國　問蔣萬安：要說蔣經國跟你無關？

▲總統府前國策顧問黃承國。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長候選人蘇煥智日前公開批評民進黨中常委黃承國，還說若民進黨候選人陳時中當選，黃承國就會變成「地下市長」，國民黨候選人蔣萬安跟進批評「地下市長」一說，還酸「黃承國擔任國策顧問，是要教黑道如何治國嗎？」不過，黃承國15日反批，蔣萬安是要用這轉移「矽谷膨風律師」的醜事，用黑道鞏固政權是國民黨一貫的手法，「蔣委員，我知道你一向善於切割，難道你要說蔣經國跟你沒有關係嗎？」

蔣萬安今天說，他看到有媒體獨家報導指，涉及洗錢的嫌犯林秉文在交保後，就去密會黃承國，這當中到底談了些什麼？有沒有牽涉到已經逃到海外、也涉及洗錢的郭哲敏，黃承國是誰大家也知道，過去是天道盟文山會的大哥，也擔任過民進黨台北市黨部主委、英系中常委、更是民進黨選對會的成員，甚至還當了總統府的國策顧問，黑道、黨務、國政一把抓，黃承國擔任國策顧問，是要教黑道如何治國嗎？

對此，黃承國今天指出，雖然蔣萬安想用此議題來轉移外界質疑他的矽谷膨風律師，及替中資在美國拉皮條的醜事，蔣萬安委員既然肯願意面對黑道治國的歷史問題，那他就來談一下。他說，用黑道鞏固政權，是國民黨的一貫的手法，當年國民黨指派竹聯幫黑道份子，到美國暗殺江南，引起國際間軒然大波，「請問蔣委員，這是不是黑道治國？蔣委員，我知道你一向善於切割，難道你要說蔣經國跟你沒有關係嗎？」

黃承國也引述2019年媒體報導表示，「對香港歌手何韻詩潑灑紅漆的胡志偉和梁太富兩人，被移送北檢複訊，兩人都是統促黨員，其中梁太富是地方角頭，有組織犯罪前科，下手的是統促黨自忠黨部主委胡志偉，1年多前也曾對自由民主黨主席蔡丁貴灑生髮水，胡志偉更被肉搜，和國民黨立委蔣萬安、柯志恩等藍營立委合照」。

黃承國詢問，可見蔣萬安跟統促黨的黑道份子交情匪淺，照蔣萬安的邏輯，如果他當選市長，白狼就是地下市長？台北市就是黑道治國？以上幾個問題，也懇請媒體朋友替自己這個「市民頭家」，問一下想競選台北市長的蔣萬安候選人。