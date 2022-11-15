「永和IU」陳紫渝甜喊4字　粉絲刷一排老婆系列作文：下次穿婚紗

記者黃翊婷／綜合報導

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝因外型亮麗，被封為最美里長候選人、永和IU。陳紫渝昨日（14日）在臉書PO文喊話「紫會更好」，把握最後時間向選民拉票，沒想到文章不僅湧入1.7萬人按讚，還有網友留言寫下各種告白作文，「下次妳在台上就是穿婚紗，而不是競選背心了」。

▲陳紫渝有「最美里長候選人、永和IU」之稱。（圖／記者李毓康攝）

陳紫渝因外型亮麗，自參選以來受到極大關注，號次抽出後，還被大票粉絲戲稱為「小2渝」。陳紫渝14日在臉書PO文表示，感謝支持者蒞臨競選服務處成立茶會，也希望大家能在投票日返鄉投票，「選戰倒數12天，已然接近尾聲，紫渝懇切地拜託大家，幫紫渝拉票、催票，堅定、全力地支持永福里2號陳紫渝，在11月26日出來投票」、「永福里紫會更好」。

文章公開之後，一夜之間就吸引超過1.7萬人按讚，支持者們紛紛留言鼓勵，「紫渝真的好美，祝高票當選」、「支持」、「想搬家了，我也要漂亮的里長」。

▼▲陳紫渝外型亮麗。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝，下同。）

有趣的是，還有許多網友在文章下方撰寫告白作文，「下次妳在台上就是穿婚紗，而不是競選背心了」、「我們的未來也在此時此刻成立了」、「還記得那是深夜時分，孩子們都早已入睡，我在睡睡醒醒之間來回徘徊，枕頭旁少了一個人睡起來心裡就是不踏實」、「希望下次是我牽著妳的手上台」、「我120歲時，記者採訪我，『爺爺，您長壽的祕訣是什麼？』我顫顫巍巍地從口袋里拿出紫渝的照片，說『這輩子沒和紫渝結婚，我是不會閉眼的』」。

▼網友留言向陳紫渝「告白」。