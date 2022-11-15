幕後／營造蔣黃對決態勢　黃珊珊要喚醒選民對國民黨不信任

▲黃珊珊參訪松山慈祐宮 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後倒數11天，從近期陸續出爐的封關民調來看，備受矚目的台北市長選情，形成國民黨蔣萬安暫時領先、民進黨陳時中與無黨籍黃珊珊在2、3名之間廝殺的狀況。據了解，黃珊珊陣營評估目前「穩定第2」，最後階段營造蔣黃對決態勢，並且透過議題戰，喚醒選民對國民黨執政貪腐的陰影與不信任。

今年選舉熱度不如往年，儘管各陣營相互攻擊的狀況沒少過，過程中也爆出不少熱門話題、互揭瘡疤、爆黑料，但多是「討論有餘、驅動不足」，無法激發選民對選舉的興趣；甚至看到負面新聞不斷而對選舉心生厭倦，選擇不表態、不投票。在此狀況下，最終仍回歸基本盤比拚，比誰的支持者最鐵、最有意願走出家門投票。

而回歸基本盤，對黃珊珊是最為不利。黃珊珊此次掛無黨參選，就是要淡化政黨色彩，形象營造上要呈現跨黨派團結，這樣的情況要從藍綠板塊脫穎而出實屬不易；恰好黃陣營瞄準的中間選民、年輕選民，又是表態率最低、投票意願也偏低的族群，如何在最後階段催出這些選票，難度相當高。

隨著選舉倒數，近期不少封關民調紛紛出籠，黃陣營的幕僚分析，黃珊珊在過去幾個關鍵時間點，沒有繳出該有的表現，「就像衝浪一樣，浪來了沒站穩，就是掉下來」，導致黃在部分的民調結果落居第3。

該幕僚舉例，周玉蔻事件延燒多時，但黃遲未成功反制，最終選舉氛圍引導成藍綠對決，對她相當不利。另外，辯論會尤其關鍵，黃沒有展現壓倒性的氣勢，突破藍綠支持度障礙，因此自辯論會後，民調就不斷下滑。

幕僚指出，這次台北市長選舉就是「討厭陳時中」的投票，主要選的是誰能贏過陳時中。一開始還有選民期待贏過的人是黃珊珊，但辯論之後，蔣萬安明顯氣勢比較好，「之後很難跟選民說服黃珊珊比蔣萬安優秀，要花更多時間成本去救」。

儘管如此，黃珊珊陣營內部評估，目前民調仍是「坐二望一」，黃珊珊在最後選舉階段將會不斷強化「我是第二名」的論述，訴求選民千萬不能走回頭、要繼續前進。幕僚指出，要主打陳時中與蔣萬安背後，不是貪就是黑，喚起選民對於藍綠執政的陰影。

「選舉變成討厭陳時中的投票，投票意向不再是選三個裡面誰最好，而是選誰能擋住陳時中。」黃營人士說，黃珊珊的劣勢在於，不管哪一份民調，看好度都是第3，會大大影響到潛在支持者的投票意願，因此在最後階段，黃珊珊想突圍，就應設法把選舉塑造成是「黃珊珊跟蔣萬安之間的對決」，台北市民很多不想看到陳時中當選，這些人會自己做判斷，「喚醒大家對國民黨執政的不信賴」。

黃營人士說，現在要讓選民做兩層思考，第一層思考是，不想看到陳時中當選，在蔣萬安、黃珊珊之中選一個；第二層則是，蔣、黃要選誰？如果兩者的差距是在可追趕範圍，應該要把蔣跟馬郝的弊案做連結，喚起民眾對國民黨執政的不信任感，如此一來要投誰就顯而易見。