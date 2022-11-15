解封遊日本驚見台灣品牌手機！網友：嘶勾以！特別有感觸！

▲有網友在日本賣場看到台灣手機，特別有感觸！（圖／取自mobile01，下同）

消費中心／綜合報導

日本旅遊才剛解封，近日就有網友發表「嘶勾以～～～日本東京竟然有賣這支！！」提到在日本街頭看見來自台灣的HTC Desire 22 Pro，而且還是在日本手機市場特別受歡迎的紅色，目前台灣有賣黑色和金色。網友覺得在國外還能看到HTC特別有感觸，貼文發表後吸引網友朝聖「紅色有打中我！敲碗台灣HTC賣這顏色」、「這顏色想起Ｕ11的紅」。

▲HTC Desire 22 Pro在台灣只有賣黑色和金色，日本居然有紅色！

其實這款手機先在台灣上市，搭上元宇宙話題，主打的正是能快速進入 HTC 打造的元宇宙VIVERSE，還能與 HTC 近年開發的輕便型VR眼鏡VIVE Flow 結合，以手機作為控制器，讓元宇宙體驗更加完整。而手機上市初期，有不少聲浪反彈不是大家要的HTC旗艦機。但推出後，有不少中階手機用戶買單，據比價王報導，今年8月，HTC就靠著這款Desire 22 Pro，重返全台前十大手機品牌銷量排行榜單。

而針對手機本身的價位與規格，HTC Desire 22 Pro推出後被譽為「萬元出頭規格最完整」的5G手機。就連日本媒體與國外知名評測團隊都給予激賞。搭載高通Snapdragon 695中階處理器，同時具備IP67防水、防塵，三鏡頭主相機最高6,400萬畫素，提供防手震、夜拍模式、慢動作等14種拍攝功能，而且還是同級機種中，難得有同時支援「無線充電」與「無線反向充電」功能的手機。

部落客電腦王阿達分析這款的規格，更認為是「誠意滿滿的中階機」，也難怪網友們討論HTC Desire 22 Pro現今規格「完全夠用」，最有競爭力的是價格，為了讓更多人可以一窺元宇宙，6.6吋的FHD螢幕搭配VR眼鏡，充分發揮了螢幕解析度與畫質都十分出眾的特色，網友對他的續航力也相當好評，用戶日常操作跑遊戲、追劇整天都沒問題。

▲網友認為紅色很應景聖誕節和春節。

而很多消費者花錢買手機，最在意價格親民，文中也有提到台灣的價格比日本買更划算 （現在還有雙11，買手機送無線充電盤、防摔手機殼等超大禮包的優惠，覺得頗划算），像網友說的「台灣價格比較香」且搭電信商還有搭配門號0元的方案。



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